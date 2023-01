Fínsko Ukrajine pošle tanky Leopard 2, ak tak spravia aj iné krajiny

Helsinki 13. januára (TASR) - Fínsko by mohlo darovať Ukrajine malé množstvo tankov Leopard 2 nemeckej výroby, ak by sa tak rozhodlo urobiť viacero európskych krajín. Vo štvrtok to povedal fínsky prezident Sauli Niinisto, informuje TASR podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Fínsko tanky Leopard 2 potrebuje na ochranu svojej dlhej hranice s Ruskom, Ukrajine by preto mohlo darovať len ich obmedzený počet, uviedol Niinisto pre fínsku agentúru STT.



"Ak sa budú tieto tanky posielať, tak ponuka Fínska by preto nemohla byť veľmi početná," povedal prezident.



Aj Poľsko už avizovalo, že Ukrajine by tieto typy nemeckých tankov poslalo v rámci väčšej koalície krajín. Nemecko však uviedlo, že Leopardy Ukrajine poslať neplánuje.



"Ak sa táto pozícia v súvislosti s tankami zmení a sformuje sa spoločná európska spolupráca, tak bude potrebný aj príspevok Fínska," uviedla kancelária fínskeho prezidenta v piatok pre Reuters.



Kyjev Západ dlhodobo žiada o dodanie ťažkých ozbrojených vozidiel ako sú napríklad tanky Leopard 2. Ak by to západné krajiny urobili, išlo by o výrazný krok v rámci pomoci Ukrajine proti ruským okupantom.