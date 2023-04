Fínsko uskutočnilo prvé cvičenie so spojencami od vstupu do NATO

Brusel 13. apríla (TASR) - Fínsko vo štvrtok oznámilo, že uskutočnilo prvé vojenské cvičenie so spojencami od svojho vstupu do Severoatlantickej aliancie. Išlo o námorné manévre, uviedla vo štvrtok tlačová agentúra AFP.



Lode z dvoch členských krajín NATO - z Nemecka a Portugalska - sa v stredu zúčastnili na cvičení, ktoré zorganizovala fínska pobrežná flotila vo Fínskom zálive pri hraniciach s Ruskom. Na cvičení sa okrem vojenských fregát Mecklenburg-Vorpommern a Bartolomeu Dias zúčastnili aj tri fínske vojenské lode, informuje spravodajca TASR.



"Je to prvýkrát, čo Fínsko a jeho pobrežná flotila uskutočnili vojenské cvičenie, odkedy je Fínsko členom NATO," uviedlo fínske námorníctvo v oficiálnom vyhlásení.



Po cvičení lode z Nemecka a Portugalska symbolicky zakotvili v prístave v Helsinkách, kde zotrvajú až do nedele.



Po desaťročiach politiky neutrality a vojenskej neangažovanosti sa Fínsko oficiálne pripojilo k NATO 4. apríla tohto roku a stalo sa 31. členom tohto obranného zoskupenia. Vstup Fínska do NATO znamená predĺženie hraníc medzi Alianciou a Ruskom na dvojnásobok, o 1340 kilometrov.



Fínsko a Švédsko oznámili svoju kandidatúru do NATO v máji minulého roka. Rozhodli sa tak po spustení ruskej invázie na Ukrajinu a požiadavkách Moskvy, aby Aliancia zmrazila akékoľvek ďalšie rozširovanie na východ Európy.



Švédsko na rozdiel od Fínska ešte nezískalo potrebný súhlas na vstup do NATO, stále sa čaká na ratifikáciu zo strany Turecka a Maďarska.



Výcvik vojakov oboch severských krajín s jednotkami NATO prebiehal pravidelne už v posledných rokoch. Fínsko aj Švédsko sú totiž dlhodobými partnermi NATO v rámci programu Partnerstvo za mier.