Fínsko uzatvorilo hraničné priechody s Ruskom s výnimkou jedného

Helsinki 24. novembra (TASR) - Fínsko v noci na piatok dočasne uzatvorilo všetky hraničné priechody s Ruskom s výnimkou jedného, a síce najsevernejšieho priechodu Raja-Jooseppi. Ide o avizované opatrenie v dôsledku narastajúceho prílevu migrantov z Ruska, informuje agentúra Reuters.



V priebehu posledných týždňov prišlo do Fínska 700 migrantov z Afriky a Blízkeho východu vrátane Afganistanu, Kene, Maroka, Sýrie, Jemenu či Pakistanu a Somálska. Helsinki obvinili Moskvu, že ich úmyselne posiela na fínsko-ruskú hranicu a púšťa bez potrebných dokladov.



Fínska pohraničná stráž uviedla, že hraničný priechod Raja-Jooseppi sa otvoril v piatok o 8.00 miestneho času (9.00 SEČ) a žiadateľov o azyl bude prijímať v priebehu svojich štyroch denných otváracích hodín.



K priechodom Salla a Vartius dorazilo vo štvrtok pred ich uzavretím 92 migrantov. Pohraničná stráž na priechodoch nezaznamenala iné príchody v noci mimo otváracích hodín.



Agentúra Európskej únie pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vo štvrtok avizovala, že vyšle svoj 50-členný tím aj hliadkovacie vozidlá do Fínska. Očakáva sa, že posily budú v krajine pôsobiť od budúceho týždňa a ich úlohou bude hliadkovať na fínsko-ruskej hranici, ktorá má celkovú dĺžku 1340 kilometrov.



Bezpečnostný odborník fínskej pohraničnej stráže pre agentúru Reuters uviedol, že sa pripravujú na všetky scenáre vrátane pokusov migrantov vstúpiť do Fínska cez lesy, ktoré sa rozprestierajú pozdĺž hranice. "Požiadali sme o vybavenie potrebné na monitorovanie a sledovanie vrátane vozidla s termovíznou kamerou," dodal.



Na nórsko-ruských hraniciach zatiaľ podľa nórskeho premiéra Jonasa Gahra Störeho nezaznamenali žiadne odchýlky. Nórsko podľa neho situáciu na fínsko-ruskej hranici monitoruje a v tejto súvislosti je v kontakte s Helsinkami i Tallinnom.



Estónsko tiež obviňuje Moskvu, že posiela na jeho hranicu migrantov. Estónsky minister vnútra to nazval hybridným útokom.