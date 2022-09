Fínsko uzatvorilo rušnú diaľnicu pre vojenské cvičenie

Helsinki 29. septembra (TASR) - Fínsko uzavrelo od stredy na päť dní úsek jednej z najvyťaženejších diaľnic pre vojenské cvičenie. Fínske letectvo tam bude nacvičovať pristávanie a vzlety lietadiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Severská krajina má desiatky podobných záložných pristávacích dráh, ktoré boli navrhnuté pre prípad vojny. Dráha pri obci Joutsa v strednom Fínsku je súčasťou rušnej diaľnice, ktorá spája Helsinki so severnými časťami krajiny, a preto nebola použitá celé desaťročia. Napriek tomu fínske vzdušné sily diaľnicu vyčistili a pripravili na vojenské cvičenie za pár dní.



Na manévroch sa zúčastní asi 200 príslušníkov armády, fínske stíhačky F/A-18 Hornet americkej výroby a staršie cvičné lietadlá Hawk Mk 51, uviedol veliteľ Akadémie fínskych vzdušných síl plukovník Vesa Mäntylä. "Verím, že povrch vozovky je v dobrom stave a môžeme na nej ľahko spustiť prevádzku za pár dní," povedal Mäntylä.



Pri diaľničnom úseku pri obci Joutsa sa v stredu zhromaždili stovky ľudí, aby sledovali nácvik pristávania lietadiel na dva kilometre dlhom úseku diaľnice. Jeho súčasťou je aj tankovanie paliva do stíhačiek so zapnutým motorom.



Fínsko dokáže veľmi rýchlo rozptýliť svoje lietadlá po celej krajine, aby ich ochránilo pre útočníkom. Každý rok preto majú vzdušné sily vojenské cvičenia na cestách, ktoré v krízovej situácii slúžia ako pristávacie dráhy. "Hrozba z Ruska alebo ruské operácie (na Ukrajine) s použitím striel s plochou dráhou letu a balistických rakiet dokazujú, že koncept rozptylových operácií je správny," povedal Mäntylä.



Doteraz neutrálne Fínsko požiadalo po ruskej invázii na Ukrajinu o vstup do Severoatlantickej aliancie, pripomína Reuters.