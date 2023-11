Fínsko uzatvorilo štyri hraničné priechody s Ruskom

Helsinki 19. novembra (TASR) - Fínsko v sobotu uzatvorilo štyri hraničné priechody s Ruskom. Odôvodnilo to nárastom nelegálnych migrantov, ktorým ruské úrady umožňujú prechod bez potrebných dokladov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Fínska vláda avizovala zatvorenie priechodov už vo štvrtok. Ide o priechody Imatra, Niirala, Nuijamaa a Vaalimaa pri Petrohrade, ktoré zatvoria na tri mesiace.



Tieto štyri hraničné priechody ležia na juhovýchode Fínska a ide o najvyťaženejšie hraničné priechody medzi oboma krajinami. V regióne zostane otvorený len železničný priechod vo Vainikkale.



Žiadatelia o azyl prichádzajúci z Ruska si budú môcť po novom podať žiadosti len na hraničných priechodoch Salla a Vartius na severe krajiny.



Helsinki obviňujú Moskvu, že úmyselne vpúšťa do Fínska migrantov napriek tomu, že nemajú potrebné cestovné doklady.



Tento týždeň prišli do Fínska každý deň desiatky žiadateľov o azyl z krajín ako Irak, Jemen, Somálsko či Sýria. Priemerne ich pritom doteraz prichádzalo na jeseň len niekoľko. V piatok zaznamenali na juhovýchode Fínska 163 žiadateľov o azyl, ktorí nemali doklady. Ide pritom o dvojnásobný nárast v porovnaní s celým predchádzajúcim týždňom.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí už vopred skritizovala zatvorenie niekoľko priechodov na rusko-fínskej hranici. Nazvala to "výrazom nových deliacich čiar v Európe, ktoré neriešia žiadne otázky, ale iba vytvárajú nové problematické otázky," povedala Maria Zacharovová vo štvrtok pre denník Izvestija.