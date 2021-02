Fínsko v marci na tri týždne sprísni opatrenia

Helsinki 25. februára (TASR) - Fínska vláda vo štvrtok oznámila, že pre zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu uzavrie na tri týždne v marci reštaurácie a bary. Informovala o tom agentúra DPA.



"Nástroje, ktoré sme doteraz mali k dispozícii, už na zvládanie situácie nestačia," povedala premiérka Sanna Marinová na tlačovej konferencii o potrebe aktivovať núdzové opatrenia.



V období od 8. do 28. marca budú môcť reštaurácie ponúkať len jedlo so sebou, maximálny počet ľudí pri verejných zhromaždeniach sa zníži z pôvodného počtu desať na šesť. Žiaci starší ako 13 rokov by vo väčšine krajiny prešli na dištančné vzdelávanie, voľnočasové aktivity by boli dočasne pozastavené.



Marinová a ďalší členovia kabinetu povedali, že opatrenia, ktoré sa zavádzajú vo veľkej časti krajiny vrátane regiónu hlavného mesta, sú nevyhnutné v dôsledku nárastu počtu prípadov infekcie nákazlivejšími variantmi koronavírusu. Premiérka povedala, že si uvedomuje "únavu" v súvislosti s opatreniami pri riešení pandémie, zdôraznila však potrebu "držať kurz, keďže situácia sa zhoršuje".



Ministerka spravodlivosti Anna-Maja Henrikssonová uviedla, že v súčasnosti vláda neplánuje zákaz vychádzania ani obmedzenie vnútroštátneho cestovania.



V európskom kontexte zaznamenalo Fínsko nízky počet prípadov infekcie, čísla sa však zvyšujú. Sedemdňová incidencia, teda počet nových infekcií na 100.000 obyvateľov za týždeň, dosiahla 62, kým predchádzajúci týždeň to bolo 46, uviedol fínsky inštitút zdravia.



Fínsko dosiaľ zaznamenalo viac ako 55.000 prípadov nákazy a 737 úmrtí na ochorenie COVID-19.