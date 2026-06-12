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Zákaz sociálnych sietí vo Fínsku? Mladí už vedia, ako ho obísť
Tretina mladšej skupiny a viac ako polovica staršej si myslí, že by sa bez prístupu k sociálnym sieťam častejšie cítili osamelí.
Autor TASR
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Helsinki 12. júna (TASR) - Pracovná skupina fínskeho ministerstva sociálnych vecí a zdravotníctva pracuje na vytvorení systému pre ochranu detí a mládeže pred škodlivými vplyvmi sociálnych médií. Začiatkom tohto roka premiér Petteri Orpo podporil zákaz sociálnych médií pre deti mladšie ako 15 rokov. Od decembra minulého roka začala Austrália ako prvá krajina vyžadovať od sociálnych sietí, aby neumožnili prístup pre deti do 16 rokov a postupne sa k nej pridávajú aj ďalšie štáty. TASR o tom píše podľa verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Súčasťou fínskeho návrhu budú výsledky rozsiahleho prieskumu, do ktorého zapojili takmer 61.000 mladých ľudí vo veku 11 až 19 rokov. Potvrdil, že takmer všetky deti a mládež používajú platformy sociálnych médií.
Približne štvrtina 11– až 13-ročných si myslí, že by bolo dobré stanoviť vekovú hranicu, s týmto názorom súhlasila aj tretina starších rovesníkov.
Viac ako polovica opýtaných detí a mládeže uviedla, že ak by sa ich to týkalo a mali menej ako potrebný vek, našli by spôsoby, ako obísť vekové obmedzenia.
Dvadsaťdeväť percent 11– až 13-ročných a 47 percent 13– až 19-ročných uviedlo, že sociálne médiá používajú tri až päť hodín denne. Sedem percent z mladšej skupiny a 17 percent zo staršej sociálne médiá používa viac ako päť hodín denne.
Tretina mladšej skupiny a viac ako polovica staršej si myslí, že by sa bez prístupu k sociálnym sieťam častejšie cítili osamelí. Niektorým by sa znížili kontakty s príbuznými.
„Deti používajú sociálne médiá hodiny denne, viac, ako si my rodičia uvedomujeme. Prieskum odhaľuje desivé čísla o čase strávenom na sociálnych sieťach,“ povedala na tlačovej konferencii ministerka sociálneho zabezpečenia Sanni Grahnová-Laasonenová (NCP).
Väčšia časť mladých ľudí a detí uprednostňuje obmedzenia sociálnych médií stanovené doma, a nie štátom. Päťdesiatsedem percent 11– až 13-ročných uviedlo, že rodičia by mali mať možnosť rozhodnúť sa, kedy môžu deti používať sociálne médiá, u 13– až 19-ročných to bola polovica. Približne polovica 11– až 13-ročných uviedla, že rodičia im nastavili časové alebo obsahové obmedzenia na ich digitálnych zariadeniach.
Respondenti prieskumu za nebezpečenstvá sociálnych médií považujú hrozbu sexuálneho násilia, šikanovania a obťažovania a zobrazenie násilného alebo znepokojujúceho obsahu.
Pracovná skupina plánuje na jeseň podobný prieskum medzi rodičmi.
Súčasťou fínskeho návrhu budú výsledky rozsiahleho prieskumu, do ktorého zapojili takmer 61.000 mladých ľudí vo veku 11 až 19 rokov. Potvrdil, že takmer všetky deti a mládež používajú platformy sociálnych médií.
Približne štvrtina 11– až 13-ročných si myslí, že by bolo dobré stanoviť vekovú hranicu, s týmto názorom súhlasila aj tretina starších rovesníkov.
Viac ako polovica opýtaných detí a mládeže uviedla, že ak by sa ich to týkalo a mali menej ako potrebný vek, našli by spôsoby, ako obísť vekové obmedzenia.
Dvadsaťdeväť percent 11– až 13-ročných a 47 percent 13– až 19-ročných uviedlo, že sociálne médiá používajú tri až päť hodín denne. Sedem percent z mladšej skupiny a 17 percent zo staršej sociálne médiá používa viac ako päť hodín denne.
Tretina mladšej skupiny a viac ako polovica staršej si myslí, že by sa bez prístupu k sociálnym sieťam častejšie cítili osamelí. Niektorým by sa znížili kontakty s príbuznými.
„Deti používajú sociálne médiá hodiny denne, viac, ako si my rodičia uvedomujeme. Prieskum odhaľuje desivé čísla o čase strávenom na sociálnych sieťach,“ povedala na tlačovej konferencii ministerka sociálneho zabezpečenia Sanni Grahnová-Laasonenová (NCP).
Väčšia časť mladých ľudí a detí uprednostňuje obmedzenia sociálnych médií stanovené doma, a nie štátom. Päťdesiatsedem percent 11– až 13-ročných uviedlo, že rodičia by mali mať možnosť rozhodnúť sa, kedy môžu deti používať sociálne médiá, u 13– až 19-ročných to bola polovica. Približne polovica 11– až 13-ročných uviedla, že rodičia im nastavili časové alebo obsahové obmedzenia na ich digitálnych zariadeniach.
Respondenti prieskumu za nebezpečenstvá sociálnych médií považujú hrozbu sexuálneho násilia, šikanovania a obťažovania a zobrazenie násilného alebo znepokojujúceho obsahu.
Pracovná skupina plánuje na jeseň podobný prieskum medzi rodičmi.