Fínsko varuje pred prenikaním dronov na jeho územie
Autor TASR
Helsinki 22. januára (TASR) - Riziko, že do vzdušného priestoru Fínska sa dostanú drony v dôsledku vojny na Ukrajine, narastá. Pre agentúru AFP to uviedol šéf fínskej vojenskej spravodajskej služby FDI Pekka Turunen a súvisí to s narúšaním signálu ukrajinských diaľkových dronov zo strany Ruska, píše TASR.
„Riziko, že nejaký dron vletí do fínskeho vzdušného priestoru alebo na fínske územie, neustále rastie, čím viac Ukrajina útočí v oblasti blízko Fínskeho zálivu,“ povedal generálmajor Turunen.
„Ukrajina sa zameriava na ropné prístavy,... ktoré sú pomerne blízko Fínska, a teraz vieme, že Rusko proti nim bojuje narúšaním signálu GPS. Takže ak by dron používal GPS na navigáciu k svojmu cieľu, mohol by byť týmto narušením odklonený niekam inam,“ vysvetlil šéf FDI. Podľa neho však doposiaľ nedošlo k žiadnym incidentom.
Fínsky generálmajor v rozhovore pre AFP zhodnotil aj súčasnú situáciu ohľadom Grónska a hrozieb amerického prezidenta Donalda Trumpa obsadiť toto autonómne dánske územie.
„Rusko vníma túto politickú klímu ako znamenie, že Západ, NATO a Európa sú v rozvrate a na pokraji kolapsu,“ uviedol Turunen. Podľa neho otázka týkajúca sa Grónska presunula pozornosť z Ukrajiny, čo malo na Moskvu „povzbudivý vplyv“. AFP so šéfom FDI hovorila ešte pred tým, ako Trump oznámil rámec pre budúcu dohodu o Grónsku.
Hoci sa bezpečnostná situácia vo Fínsku od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 zhoršila, situácia zostala v porovnaní s vlaňajškom v podstate nezmenená, uviedla FDI vo svojej štvrtkovej správe o bezpečnosti v krajine.
