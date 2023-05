Fínsko vlani zaznamenalo rekordne vysoký počet prisťahovalcov z Ruska

Helsinki 24. mája (TASR) - Počas prvého roka po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu imigrovalo do susedného Fínska najviac Rusov za uplynulých najmenej 30 rokov, uviedol v stredu fínsky štatistický úrad. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



V roku 2022 zaznamenalo Fínsko viac než 6000 ruských prisťahovalcov, čo je viac než dvojnásobný počet oproti predchádzajúcemu roku. Počet ruských imigrantov nebol takýto vysoký dokonca ani v roku 1991, keď sa rozpadol Sovietsky zväz.



Fínsko vlani zaznamenalo všeobecne rekordne vysoké čísla v súvislosti s prisťahovalectvom, ktoré sa počas uplynulých rokov pohybovali od 29.000 do 36.000 - v priebehu minulého roka prišlo do tejto škandinávskej krajiny, ktorá je členským štátom EÚ, takmer 50.000 ľudí.



Keďže tento počet zahŕňa výlučne o prisťahovalcov a nie ú utečencov, nie sú doň zatiaľ zahrnutí žiadatelia o azyl z Ukrajiny, upozorňuje DPA.



Podľa informácií fínskej rozhlasovej stanice Yle dostalo v roku 2022 vo Fínsku ochranný štatút viac než 45.000 Ukrajiniek a Ukrajincov.



Štatistiky ukazujú, ž najviac prisťahovalcov do Fínska prúdi okrem Ruska aj z Filipín či Turecka.