Fínsko vráti Rusku zadržané umelecké diela

Helsinki 8. apríla (TASR) - Fínsko vráti Rusku niektoré umelecké diela, ktoré cez víkend zadržali fínske colné úrady. V piatok o tom informovalo fínske ministerstvo zahraničných vecí. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Ide o tri zásielky vypožičaných cenných umeleckých diel v hodnote približne 42 miliónov eur, ktoré sa vracali do Ruska z talianskych a japonských múzeí a galérií. Vo Fínsku ich zdržali v súvislosti so sankciami, ktoré na Rusko uvalila EÚ, týkajúcich sa aj zákazu predaja, dodávok, prevozu alebo exportu luxusných tovarov – vrátane umeleckých diel – do Ruska.



Na umelecké predmety sa však od 9. apríla bude vzťahovať výnimka z týchto sankcií. Fínske ministerstvo zahraničných vecí po tomto dátume umožní colným orgánom niektoré zadržané diela vrátiť Rusku. Má sa tak stať cez víkend, čo potvrdilo aj ruské ministerstvo kultúry.