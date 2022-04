Fínsko vyhostí dvoch ruských diplomatov

Helsinki 8. apríla (TASR) - Fínsko v piatok oznámilo, že pre vojnu na Ukrajine vyhostí dvoch ruských diplomatov. Kancelária fínskej premiérky Sanny Marinovej uviedla, že vyhostenie korešponduje s obdobnými krokmi, aké už prijali iné členské štáty EÚ.



"Okrem toho bolo zrušené predĺženie víz pre jedného zo zamestnancov ruského veľvyslanectva," dodala kancelária vo vyhlásení, z ktorého cituje agentúra AFP.



Fínsko má s Ruskom 1340-kilometrovú pozemnú hranicu a momentálne - v kontexte ruskej agresie voči Ukrajine - zvažuje zmenu svojej tradičnej politiky neutrality a prípadný vstup do Severoatlantickej aliancie.



AFP pripomína, že členské krajiny EÚ vyhostili tento týždeň len za dva dni dovedna už takmer 200 ruských diplomatov. Ako dôvod uvádzali špionáž či obavy o národnú bezpečnosť. Aj Japonsko v piatok oznámilo, že vyhostí ôsmich zamestnancov ruskej ambasády.



Kremeľ označil masové vyhosťovanie diplomatov za "krátkozraký krok" a avizoval odvetné kroky.



Fínsko ohlásilo vyhostenie ruských diplomatov v rovnaký deň, ako v tamojšom parlamente vystúpil prostredníctvom videoprenosu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten vyzval Západ na uvalenie ďalších sankcií na Rusko, vrátane zákazu dovozu ruského plynu. Žiadal tiež dodanie ďalších zbraní Ukrajine.



Fínska premiérka Sanna Marinová ešte pred Zelenského vystúpením v parlamente novinárom povedala, že Fínsko je pripravené poskytnúť Ukrajine ďalšiu vojenskú, humanitárnu aj finančnú pomoc.



Marinová zároveň podľa vlastných slov očakáva, že fínski poslanci sa ešte "pred letným slnovratom" rozhodnú či chcú, aby Fínsko vstúpilo do NATO.



Kremeľ varoval, že ak by sa Fínsko stalo členom Aliancie, podnikne kroky na dosiahnutie "opätovného vyváženia situácie".



AFP pripomína, že webstránky fínskych ministerstiev sa krátko pred Zelenského vystúpením v parlamente stali terčom kybernetického útoku typu DoS, v dôsledku čoho boli približne dve hodiny neprístupné.