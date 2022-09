Helsinki 23. septembra (TASR) - Fínsko "výrazne obmedzí" vstup ruských občanov na svoje územie. K tomuto kroku pristúpilo po tom, ako sa po vyhlásení čiastočnej mobilizácie v Rusku zdvojnásobil počet Rusov vstupujúcich do Fínska, informovala agentúra AFP.



Rozhodnutie o výraznom obmedzení počtu ruských občanov vstupujúcich na územie Fínska prijal výbor ministrov pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Súčasne odporučil, aby sa obmedzilo vydávanie nových víz pre ruských občanov. Súčasný nápor Rusov totiž "vážne poškodzuje medzinárodné postavenie Fínska," uvádza sa v piatkovom vyhlásení fínskej vlády. Bližšie podrobnosti o chystaných reštrikciách vláda bezprostredne neoznámila.



Zvýšený nápor na fínsko-ruských hraniciach zaznamenávajú od stredajšieho prejavu šéfa Kremľa Vladimira Putina, v ktorom po sérii porážok ruskej armády na Ukrajine nariadil čiastočnú mobilizáciu. Územie Ruska sa snažia opustiť predovšetkým muži, ktorým hrozí povolanie do armády.



Len vo štvrtok pozemné hranice Fínska prekročilo 6470 ruských občanov. Oproti začiatku tohto týždňa to predstavuje vyše stopercentný nárast.



Fínsko už od septembra znížilo počet udeľovaných víz pre ruských občanov na desatinu z bežného množstva. Ešte pred vyhlásením čiastočnej mobilizácie v Rusku zvažovalo, že vzhľadom na pokračujúcu inváziu na Ukrajine zakáže vstup do krajiny väčšine Rusov.



Fínske pozemné hraničné priechody sú pritom pre Rusov poslednými vstupnými bodmi do Európy. Väčšina európskych krajín už v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine uzatvorila pre ruských občanov hranice alebo vzdušný priestor.



Pobaltské štáty Litva, Lotyšsko a Estónsko avizovali, že nebudú poskytovať azyl ruským občanom, ktorí z vlasti utekajú po vyhlásení čiastočnej mobilizácie.



Rusi utekajú pred mobilizáciou aj do iných krajín susediacich s Ruskom vrátane Kazachstanu, Arménska či Gruzínska, kam sa snažia dostať letecky alebo aj autami.



Po vyhlásení mobilizácie hlásili vypredané lety z Moskvy do Istanbulu, Belehradu a ďalších zahraničných destinácií a ceny leteniek do nich raketovo stúpli.