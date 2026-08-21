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Fínsko vyšetruje možné narušenie vzdušného priestoru ruským lietadlom
Ruský stroj podľa podozrení vstúpil do vzdušného priestoru škandinávskej krajiny nad západnou časťou Fínskeho zálivu.
Autor TASR
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Helsinki 21. augusta (TASR) - Fínska pobrežná stráž vyšetruje možné narušenie vzdušného priestoru krajiny nad Baltským morom ruským lietadlom. Oznámilo to vo štvrtok večer fínske ministerstvo obrany, informuje TASR podľa správ agentúr DPA a AFP.
K incidentu došlo vo štvrtok popoludní, keď ruský stroj podľa podozrení vstúpil do vzdušného priestoru škandinávskej krajiny nad západnou časťou Fínskeho zálivu.
„Každé možné narušenie vzdušného priestoru berieme vážne,“ uviedol vo vyhlásení fínsky minister obrany Antti Häkkänen. O aký typ lietadla išlo, nespresnil.
Podobné podozrenie, že ruské vojenské lietadlo narušilo vzdušný priestor Fínska, sa naposledy objavilo v máji, pripomenula agentúra DPA. Stroj sa podľa nej údajne odchýlil od kurzu v blízkosti fínskeho polostrova Porkkala, aby sa vyhol búrke.
Fínsko hlásilo za posledné mesiace aj vniknutie niekoľkých dronov na svoje územie. Ukrajina sa mu koncom marca ospravedlnila za incident, pri ktorom viaceré z jej bezpilotných strojov prenikli do fínskeho vzdušného priestoru. Drony sa zrútili pravdepodobne v dôsledku zásahu ruských systémov elektronického boja.
Vzťahy medzi Moskvou a Helsinkami sú napäté od vstupu severskej krajiny do Severoatlantickej aliancie, pre ktorý sa rozhodla v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko a Fínsko majú spoločné hranicu dlhú viac ako 1300 kilometrov.
K incidentu došlo vo štvrtok popoludní, keď ruský stroj podľa podozrení vstúpil do vzdušného priestoru škandinávskej krajiny nad západnou časťou Fínskeho zálivu.
„Každé možné narušenie vzdušného priestoru berieme vážne,“ uviedol vo vyhlásení fínsky minister obrany Antti Häkkänen. O aký typ lietadla išlo, nespresnil.
Podobné podozrenie, že ruské vojenské lietadlo narušilo vzdušný priestor Fínska, sa naposledy objavilo v máji, pripomenula agentúra DPA. Stroj sa podľa nej údajne odchýlil od kurzu v blízkosti fínskeho polostrova Porkkala, aby sa vyhol búrke.
Fínsko hlásilo za posledné mesiace aj vniknutie niekoľkých dronov na svoje územie. Ukrajina sa mu koncom marca ospravedlnila za incident, pri ktorom viaceré z jej bezpilotných strojov prenikli do fínskeho vzdušného priestoru. Drony sa zrútili pravdepodobne v dôsledku zásahu ruských systémov elektronického boja.
Vzťahy medzi Moskvou a Helsinkami sú napäté od vstupu severskej krajiny do Severoatlantickej aliancie, pre ktorý sa rozhodla v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Rusko a Fínsko majú spoločné hranicu dlhú viac ako 1300 kilometrov.