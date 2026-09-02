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Fínsko vyšetruje pôvod dronu, ktorý sa vyplavil na ich breh
Fínsky minister obrany Antti Häkkänen vo vyhlásení uviedol, že incident vyšetruje pohraničná stráž spolu s políciou.
Autor TASR
Helsinki 2. septembra (TASR) - Fínske úrady v stredu oznámili, že vyšetrujú „možné porušenie územnej integrity“ po tom, ako na juhu krajiny našli vyplavený dron. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Dron objavili v utorok na brehu jedného z ostrovov súostrovia Porvoo vo Fínskom zálive, ktorý je vzdialený menej ako dve hodiny jazdy autom východne od hlavného mesta Helsinky, priblížila francúzska agentúra.
Fínsky minister obrany Antti Häkkänen vo vyhlásení uviedol, že incident vyšetruje pohraničná stráž spolu s políciou.
Dron nepredstavoval bezprostredné riziko pre verejnosť, keďže neprevážal žiadne výbušniny, uviedol dôstojník fínskej pohraničnej stráže Antti Leskelä, ktorý vedie vyšetrovanie. Zároveň dodal, že je „priskoro na to, aby sa dalo posúdiť“, či bol zo susedného Ruska.
Z vyhlásenia fínskeho ministerstva obrany vyplýva, že doterajšie informácie naznačujú, že zariadenie bolo „použité na prieskum a mapovanie“.
Išlo o „bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami“ a malo dĺžku niekoľko metrov, objasnil Leskelä.
Pohraničná stráž vyšetruje odkiaľ dron priletel, jeho možnú letovú trasu alebo spôsob, akým sa dostal do Fínska, ako aj ďalšie okolnosti incidentu.
Leskelä dodal, že celá záležitosť je stále „predmetom vyšetrovania“. Poznamenal však, že je „celkom možné“, že zariadenie na fínske pobrežie zaniesol vietor z inej časti Baltského mora.
Agentúra AFP pripomína, že Ukrajina v posledných mesiacoch opakovane útočila na ruské ropné prístavy vo Fínskom zálive a Helsinki tento rok zaznamenali niekoľko zablúdených ukrajinských dronov, ktoré sa zrútili na území severskej krajiny.
Dron objavili v utorok na brehu jedného z ostrovov súostrovia Porvoo vo Fínskom zálive, ktorý je vzdialený menej ako dve hodiny jazdy autom východne od hlavného mesta Helsinky, priblížila francúzska agentúra.
Fínsky minister obrany Antti Häkkänen vo vyhlásení uviedol, že incident vyšetruje pohraničná stráž spolu s políciou.
Dron nepredstavoval bezprostredné riziko pre verejnosť, keďže neprevážal žiadne výbušniny, uviedol dôstojník fínskej pohraničnej stráže Antti Leskelä, ktorý vedie vyšetrovanie. Zároveň dodal, že je „priskoro na to, aby sa dalo posúdiť“, či bol zo susedného Ruska.
Z vyhlásenia fínskeho ministerstva obrany vyplýva, že doterajšie informácie naznačujú, že zariadenie bolo „použité na prieskum a mapovanie“.
Išlo o „bezpilotné lietadlo s pevnými krídlami“ a malo dĺžku niekoľko metrov, objasnil Leskelä.
Pohraničná stráž vyšetruje odkiaľ dron priletel, jeho možnú letovú trasu alebo spôsob, akým sa dostal do Fínska, ako aj ďalšie okolnosti incidentu.
Leskelä dodal, že celá záležitosť je stále „predmetom vyšetrovania“. Poznamenal však, že je „celkom možné“, že zariadenie na fínske pobrežie zaniesol vietor z inej časti Baltského mora.
Agentúra AFP pripomína, že Ukrajina v posledných mesiacoch opakovane útočila na ruské ropné prístavy vo Fínskom zálive a Helsinki tento rok zaznamenali niekoľko zablúdených ukrajinských dronov, ktoré sa zrútili na území severskej krajiny.