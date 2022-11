Fínsko vyzýva Maďarsko a Turecko,aby schválili žiadosť o vstup do NATO

Helsinki 1. novembra (TASR) - Fínska premiérka Sanna Marinová vyzvala v utorok Maďarsko a Turecko, aby pohotovo schválili žiadosť jej krajiny a Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Švédsko a Fínsko sa tento rok rozhodli upustiť od svojej dlhoročnej politiky neangažovanosti a v reakcii na inváziu Ruska na Ukrajinu podali žiadosti o vstup do NATO. Ich vstup do Aliancie však musia schváliť parlamenty všetkých 30 členských krajín, pričom vstupné protokoly musia spomedzi nich ratifikovať už len Turecko a Maďarsko.



"Pohľady sa teraz upierajú na Maďarsko a Turecko. Čakáme na tieto krajiny, aby ratifikovali naše žiadosti. Myslím, že je dôležité, aby sa to stalo radšej skôr než neskôr," uviedla Marinová na spoločnej tlačovej konferencii s ďalšími severskými lídrami.



Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg krátko po Marinovej vyhlásení informoval, že telefonoval s premiérmi Fínska a Švédska, píše denník The Guardian.



"Mal som v tomto kritickom čase dobrý telefonát s fínskou premiérkou Sannou Marinovou a švédskym premiérom Ulfom Kristerssonom. Ako krajiny pozvané do NATO ukázali Fínsko a Švédsko, že každá krajina má právo vybrať si svoju vlastnú cestu. Rusko musí akceptovať práva iných krajín a ukončiť svoju vojnu agresie na Ukrajine," napísal Stoltenberg na sociálnej sieti Twitter.



Marinová a Kristersson minulý týždeň oznámili, že ich krajiny vstúpia do NATO súčasne. Takisto vyjadrili jednotný postoj k Turecku, ktoré voči ich vstupu vznieslo námietky. Ankara sa totiž vyhráža, že ich vstup do NATO zmarí, ak jej nevydajú desiatky osôb, ktoré obviňuje z terorizmu.