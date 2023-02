Fínsko začalo so stavbou plota na hraniciach s Ruskom

Helsinki 28. februára (TASR) - Fínsko začalo s výstavbou 200-kilometrového plota na hraniciach s Ruskom. Oznámila to v utorok fínska pohraničná stráž. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Podľa pohraničnej stráže sa v utorok malo začať s "klčovaním lesa" a ďalšími terénnymi prácami, aby sa už v marci mohlo začať s výstavbou ciest a osádzaním samotného plota. Pri hraničnom priechode Imatra do konca júna vznikne pilotný trojkilometrový úsek. Výstavba ďalšieho 70-kilometrového úseku na juhovýchode krajiny bude pokračovať až do roku 2025.



Fínsko plánuje oplotiť 200 kilometrov na celkovo 1300-kilometrovej spoločnej hranici s Ruskom. Stavba bude stáť približne 380 miliónov eur. Plot bude viac ako tri metre vysoký na vrchu s ostnatým drôtom. V obzvlášť rizikových úsekoch bude vybavený kamerami na nočné videnie, svetlami a reproduktormi.



V súčasnosti chránia fínske hranice hlavne drevené ohrady, ich úlohou je však brániť dobytku dostať sa na druhú stranu hranice.



Fínsko schválilo v júli dodatky k zákonu o pohraničnej stráži, ktoré umožňujú postaviť na hraniciach pevnejšie oplotenie. Helsinki sa obávajú, že Moskva by mohla na hraniciach zneužiť migrantov na vyvíjanie politického tlaku.



Hoci fínsko-ruská hranica v minulosti "fungovala dobre", brigádny generál Jari Tolppanen v novembri povedal AFP, že vojna na Ukrajine bezpečnostnú situáciu "zásadne" zmenila. Stavbu plota označil za "nevyhnutnú", aby sa zabránilo rozsiahlym nelegálnym prechodom z ruského územia.



Fínsko zažilo veľký prílev Rusov v septembri po vyhlásení čiastočnej mobilizácie. Bezpečnosť na svojich hraniciach s Ruskom v ostatnom čase zvýšili alebo to plánujú spraviť aj Estónsko, Lotyšsko či Poľsko.