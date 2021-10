Fínsko začne proti covidu očkovať norky s experimentálnou vakcínou

Helsinki 1. októbra (TASR) - Fínsko začne vakcínou proti ochoreniu COVID-19 očkovať norky chované na tamojších farmách. Severská krajina sa tak rozhodla po tom, ako tamojší regulačný úrad schválil na podmienečné použitie experimentálnu koronavírusovú vakcínu určenú pre norky. S odvolaním sa na vyjadrenie tohto úradu o tom v piatok informovala agentúra AFP.



Povolenie na podmienečné očkovanie noriek platí vo Fínsku do konca decembra, pričom následne musí výrobca vakcíny predložiť regulačnému úradu ďalšie údaje, priblížila Liisa Kaartinenová z Fínskeho úradu pre bezpečnosť potravín (Evira), ktorý dohliada na rastlinnú a živočíšnu výrobu v krajine a napríklad aj zdravie chovaných zvierat.



AFP uvádza, že takéto podmienečné povolenia môžu byť experimentálnym vakcínam udeľované počas pandémie, keď nie je k dispozícii iná očkovacia látka. Norky, ktoré sa chovajú na kožušinu, sú obzvlášť náchylné na nákazu koronavírusom.



"Nateraz sme nachystali zhruba polmilióna dávok vakcín, čo by malo stačiť na to, aby boli všetky zvieratá zaočkované dvakrát," povedal hlavný výskumný pracovník Fínskej asociácie chovateľov kožušinových zvierat (FIFUR), ktorá vakcínu vyvinula v spolupráci s vedcami z Helsinskej univerzity.



V prípade tejto vakcíny ešte neprebehli klinické štúdie, preto jej komerčné použitie zatiaľ nie je možné. Nasadená môže byť len na fínskych kožušinových farmách, ktorých je asi 1000, a to za dodržania prísnych postupov, informuje AFP.



Experimentálna vakcína je schválená len na území Fínska, kde dosiaľ neboli medzi norkami zistené nijaké prípady nákazy novým koronavírusom, uvádza ďalej AFP. Fínsko zároveň patrí aj ku krajinám EÚ, v ktorých sa vírus aj medzi ľuďmi šíri najpomalšie.



FIFUR sa domnieva, že jej vakcína je prvou, ktorá získala v EÚ takýto súhlas na použitie.



Susedné Rusko ešte v marci oznámilo, že zaregistrovalo svoju vakcínu proti koronavírusu určenú pre zvieratá, pričom išlo o vôbec prvú takúto očkovaciu látku na svete. Očkovaciu látku Carnivak-Cov vyvinuli odborníci z ruskej Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad (Rosseľchoznadzor). Klinické testy tejto vakcíny sa začali vlani v októbri, pričom ju skúšali na psoch, mačkách, obyčajných aj polárnych líškach, norkách a ďalších živočíchoch.



AFP pripomína, že norka je dosiaľ jediným zvieraťom, ktoré je preukázateľne schopné preniesť nákazu novým koronavírusom na ľudí.



Dánsko, ktoré bolo donedávna najväčším vývozcom norkových kožušín v Európe, zlikvidovalo všetkých svojich približne 15 miliónov noriek po tom, ako sa medzi norkami na tamojších farmách objavila vlani v novembri zmutovaná verzia nového koronavírusu.