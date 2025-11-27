Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fínsko zadržalo muža podozrivého z nelegálneho vstupu z Ruska

Na snímke zasnežené stromy. Foto: TASR - Branislav Račko

Počas bežnej rannej hliadky vo štvrtok pohraničná stráž našla stopy v zasneženom lesnom teréne severne od jazera Immalanjärvi.

Autor TASR
Helsinki 27. novembra (TASR) - Fínska pohraničná stráž vo štvrtok oznámila, že zadržala muža podozrivého z nelegálneho prekročenia hranice z Ruska, ktorá je už dva roky uzavretá. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.

Muž bol zadržaný v pohraničnom meste Imatra popoludní po pátracej operácii, do ktorej boli zapojené vozidlá pohraničnej stráže, hliadky so psom i vrtuľník. Jeho štátnu príslušnosť nezverejnili. Počas bežnej rannej hliadky vo štvrtok pohraničná stráž našla stopy v zasneženom lesnom teréne severne od jazera Immalanjärvi.

„Tieto stopy vyzerali byť dosť čerstvé, preto bolo spustené pátranie,“ povedala agentúre AFP Pinja Viskariová z fínskej pohraničnej stráže.

Fínsko v decembri 2023 uzavrelo svoju 1340-kilometrovú hranicu s Ruskom v dôsledku rastúceho napätia a invázie Kremľa na Ukrajinu. Dovtedy neutrálne Fínsko sa tiež stalo členom Severoatlantickej aliancie.

Pozdĺž spoločnej hranice tiež stavia 200-kilometrový plot, dokončený má byť v roku 2026 s odhadovanými nákladmi 380 miliónov eur.

V tomto roku došlo k niekoľkým jednotlivým prekročeniam hraníc, doteraz najčerstvejší sa stal začiatkom septembra, keď osoba prešla z Fínska do Ruska. Fínsko tiež 14. novembra deportovalo Rusa, ktorý v júni požiadal o azyl vo Fínsku. Médiá informovali, že išlo o bývalého wagnerovského žoldniera.
