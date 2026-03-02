< sekcia Zahraničie
Fínsko: Zákaz smartfónov v školách obmedzil šikanovanie
Praktické používanie zákona sa podľa oslovených riaditeľov fínskych škôl zatiaľ prejavilo vyššou spoločenskou komunikáciou žiakov.
Autor TASR
Helsinki 2. marca (TASR) - Vo Fínsku už pol roka platí novelizovaný zákon o základnom vzdelávaní. Jeho hlavnou zmenou bola povinnosť škôl stanoviť jasné vnútorné pravidlá o používaní digitálnych zariadení. Polročné skúsenosti považujú oslovení riaditelia škôl za pozitívne, píše TASR podľa verejnoprávneho vysielateľa YLE.
Počas vyučovania je používanie mobilných telefónov zakázané. Výnimkou je rozhodnutie učiteľa alebo vedenia školy, ak sa používajú na výučbu alebo z osobných (najmä zdravotných) dôvodov.
Počas politickej diskusie v parlamente sa členovia ústavnoprávneho výboru zhodli, že „používanie mobilných telefónov počas vyučovania nie je základným (ľudským) právom študentov“, povedal poslanec Heikki Vestman tlačovej agentúre STT.
Praktické používanie zákona sa podľa oslovených riaditeľov fínskych škôl zatiaľ prejavilo vyššou spoločenskou komunikáciou žiakov a výrazným znížením prípadov šikanovania. Zmenu vidno aj na školských chodbách počas prestávok.
„Študenti si navzájom pozrú do očí a pozdravia sa. To ma teší – opäť vieme nadviazať očný kontakt a zdraviť sa,“ povedala riaditeľka strednej školy v Lahti Hanna Alavová.
„Diskusie a interakcia študentov sa jednoznačne zvýšili,“ súhlasí aj riaditeľ strednej školy v Seinäjoki Henry Leppäaho. Podľa jeho skúsenosti sa študenti pozerajú viac okolo seba namiesto do displejov telefónov.
Zákaz smartfónov zvýšil aj záujem o aktivity v reálnom živote, uviedla riaditeľka gymnázia v Joensuu Anna Renková. „Kúpili sme spoločenské hry a vybavenie na pingpong. Sú veľmi používané,“ povedala.
Podľa riaditeľky základnej školy v Rovaniemi Tiiny Mölläriovej študenti znovu objavili aj staré spôsoby trávenia času. „Na chodbách a pri stoloch sa začali objavovať karty a spoločenské hry. Niektorí študenti háčkujú, pletú alebo kreslia. Potešilo ma, že deti a mladí ľudia sa viac medzi sebou rozprávajú,“ povedala.
Pedagógovia vo fínskych školách riešia aj menej prípadov šikanovania. „V minulosti takmer všetky incidenty šikanovania nejako súviseli s príspevkami na sociálnych sieťach (a tajným fotením iných žiakov). V dnešnej dobe to vyšetrujeme oveľa menej,“ povedala riaditeľka strednej odbornej školy v Nokii Mari Liikanenová. „Už tiež takmer neexistujú študenti, ktorí by trávili prestávky sami. Takmer každý si našiel nejakú skupinu,“ povedala.
Počas vyučovania je používanie mobilných telefónov zakázané. Výnimkou je rozhodnutie učiteľa alebo vedenia školy, ak sa používajú na výučbu alebo z osobných (najmä zdravotných) dôvodov.
Počas politickej diskusie v parlamente sa členovia ústavnoprávneho výboru zhodli, že „používanie mobilných telefónov počas vyučovania nie je základným (ľudským) právom študentov“, povedal poslanec Heikki Vestman tlačovej agentúre STT.
Praktické používanie zákona sa podľa oslovených riaditeľov fínskych škôl zatiaľ prejavilo vyššou spoločenskou komunikáciou žiakov a výrazným znížením prípadov šikanovania. Zmenu vidno aj na školských chodbách počas prestávok.
„Študenti si navzájom pozrú do očí a pozdravia sa. To ma teší – opäť vieme nadviazať očný kontakt a zdraviť sa,“ povedala riaditeľka strednej školy v Lahti Hanna Alavová.
„Diskusie a interakcia študentov sa jednoznačne zvýšili,“ súhlasí aj riaditeľ strednej školy v Seinäjoki Henry Leppäaho. Podľa jeho skúsenosti sa študenti pozerajú viac okolo seba namiesto do displejov telefónov.
Zákaz smartfónov zvýšil aj záujem o aktivity v reálnom živote, uviedla riaditeľka gymnázia v Joensuu Anna Renková. „Kúpili sme spoločenské hry a vybavenie na pingpong. Sú veľmi používané,“ povedala.
Podľa riaditeľky základnej školy v Rovaniemi Tiiny Mölläriovej študenti znovu objavili aj staré spôsoby trávenia času. „Na chodbách a pri stoloch sa začali objavovať karty a spoločenské hry. Niektorí študenti háčkujú, pletú alebo kreslia. Potešilo ma, že deti a mladí ľudia sa viac medzi sebou rozprávajú,“ povedala.
Pedagógovia vo fínskych školách riešia aj menej prípadov šikanovania. „V minulosti takmer všetky incidenty šikanovania nejako súviseli s príspevkami na sociálnych sieťach (a tajným fotením iných žiakov). V dnešnej dobe to vyšetrujeme oveľa menej,“ povedala riaditeľka strednej odbornej školy v Nokii Mari Liikanenová. „Už tiež takmer neexistujú študenti, ktorí by trávili prestávky sami. Takmer každý si našiel nejakú skupinu,“ povedala.