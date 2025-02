Fínsko zakáže kúpu nehnuteľností osobám zo štátov, ktoré vedú vojnu

Helsinki 7. februára (TASR) — Fínska vláda v piatok oznámila, že vo štvrtok predložila parlamentu návrh zákona, ktorý zakáže ruským občanom a právnickým osobám kupovať nehnuteľnosti vo Fínsku. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.



V návrhu sa okrem iného uvádza, že ľuďom, ktorých domovská krajina vedie agresívnu vojnu a predstavuje hrozbu pre bezpečnosť Fínska, by nemalo byť dovolené kupovať domy a pozemky vo Fínsku. V súlade s tým by sa zákaz mal vzťahovať aj na organizácie, ktoré majú v takejto krajine sídlo alebo sú riadené či ovplyvňované jej štátnymi príslušníkmi či organizáciami.



Zákaz sa nebude vzťahovať na osoby, ktoré majú povolenie na trvalý pobyt vo Fínsku alebo povolenie na dlhodobý pobyt v EÚ vydané fínskymi úradmi.



Rusko sa v návrhu zákona výslovne nespomína. Fínsky minister obrany Antti Häkkänen však podľa vyhlásenia zdôraznil, že jeho cieľom je obmedziť možnosť občanov Ruska kupovať nehnuteľnosti vo Fínsku.



"Rusko predstavuje pre Európu pretrvávajúcu bezpečnostnú hrozbu. Vlastníctvo nehnuteľnosti môže byť zneužité na uplatnenie nepriateľského vplyvu," uviedol Häkkänen.



Takéto aktivity môžu byť podľa neho zamerané na fínsku ekonomiku, infraštruktúru, podniky a bezpečnosť dodávok alebo na schopnosť Fínska zabezpečiť bezpečnosť svojich obyvateľov.



Fínsko má s Ruskom 1340 kilometrov dlhé hranice a bolo dlho považované za sprostredkovateľa medzi Ruskom a Západom. Vzťahy Helsínk a Moskvy sa však dramaticky zhoršili po vpáde ruských síl na Ukrajinu vo februári 2022. Invázia tiež po desaťročiach neangažovanosti vo vojenských štruktúrach podnietila Fínsko k vstupu do NATO.