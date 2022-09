Fínsko zakáže vstup Rusom so schengenskými turistickými vízami

Helsinki 23. septembra (TASR) - Fínsko v piatok oznámilo, že zakáže vstup Rusom s turistickými vízami. Podľa Helsínk sa to bude týkať víz vydaných Fínskom alebo ktoroukoľvek inou krajinou schengenského priestoru, informovala agentúra AFP.



"Zakážeme vstup tým, ktorí prekračujú hranicu len za účelom turizmu," povedal v piatok novinárom fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto.



Toto rozhodnutie, ktoré výrazne obmedzí počet ruských občanov vstupujúcich do Fínska, bude podľa jeho slov sfinalizované "v priebehu najbližších dní" a následne by malo byť "veľmi rýchlo" uvedené do praxe.



K tomuto kroku pristúpili Helsinki po tom, ako sa po stredajšom vyhlásení čiastočnej mobilizácie šéfom Kremľa Vladimirom Putinom viac ako zdvojnásobil počet Rusov vstupujúcich do Fínska.



Výrazné obmedzenie počtu Rusov vstupujúcich do Fínska odporučil výbor ministrov fínskej vlády pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku. Podľa ministrov by sa malo súčasne obmedziť aj vydávanie nových turistických víz pre ruských občanov.



Fínsko pri avizovanom zavedení reštrikcií voči Rusom využije jedno z ustanovení schengenského systému, ktoré umožňuje zakázať vstup do krajiny z dôvodov "ohrozenia medzinárodných vzťahov". Súčasný nápor Rusov totiž "vážne poškodzuje medzinárodné postavenie Fínska," uvádza sa v piatkovom vyhlásení fínskej vlády.



Fínske pozemné hraničné priechody sú pritom pre Rusov poslednými vstupnými bodmi do EÚ. Väčšina európskych krajín už v reakcii na ruskú agresiu voči Ukrajine uzatvorila pre ruských občanov hranice alebo vzdušný priestor.