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Fínsko zamietlo väčšinu víz pre zahraničných zberačov lesných plodov
Podľa ministerstva zahraničných vecí doteraz prijali približne 2200 žiadostí o sezónne pracovné víza.
Autor TASR
Helsinki 8. júla (TASR) - Fínsko zamietlo tento rok väčšinu žiadostí o sezónne pracovné víza podané zahraničnými zberačmi lesných plodov, píše TASR na základe informácie verejnoprávneho fínskeho vysielateľa YLE.
Podľa ministerstva zahraničných vecí doteraz prijali približne 2200 žiadostí o sezónne pracovné víza. Z približne 1600 spracovaných žiadostí zamietli asi 1400. Pri ich posudzovaní sa zistili náznaky rizika pracovného vykorisťovania.
„Hlavným dôvodom zamietnutia je, že úrad spracovávajúci žiadosť nie je presvedčený, že zamestnávateľ bude schopný splniť svoje povinnosti ako zamestnávateľ,“ uviedla riaditeľka vízového oddelenia na ministerstve zahraničných vecí Katja Luopajärviová.
Zahraniční zberači lesných plodov sú povinní požiadať o sezónne pracovné víza od februára, kedy nadobudli účinnosť zmeny zákona o sezónnej práci. Zmeny sa zaviedli s cieľom posilniť práva pracovníkov a pomôcť predchádzať ich pracovnému vykorisťovaniu uzatváraním formálnych pracovných zmlúv.
Zvýšená kontrola súvisí s vyšetrovaním a súdnymi spormi v prípade kartelových dohôd spoločností dodávajúcich lesné plody a prípadmi obchodovania s ľuďmi zo zahraničia, ktorí pracovali pri ich zbere.
Podľa ministerstva zahraničných vecí doteraz prijali približne 2200 žiadostí o sezónne pracovné víza. Z približne 1600 spracovaných žiadostí zamietli asi 1400. Pri ich posudzovaní sa zistili náznaky rizika pracovného vykorisťovania.
„Hlavným dôvodom zamietnutia je, že úrad spracovávajúci žiadosť nie je presvedčený, že zamestnávateľ bude schopný splniť svoje povinnosti ako zamestnávateľ,“ uviedla riaditeľka vízového oddelenia na ministerstve zahraničných vecí Katja Luopajärviová.
Zahraniční zberači lesných plodov sú povinní požiadať o sezónne pracovné víza od februára, kedy nadobudli účinnosť zmeny zákona o sezónnej práci. Zmeny sa zaviedli s cieľom posilniť práva pracovníkov a pomôcť predchádzať ich pracovnému vykorisťovaniu uzatváraním formálnych pracovných zmlúv.
Zvýšená kontrola súvisí s vyšetrovaním a súdnymi spormi v prípade kartelových dohôd spoločností dodávajúcich lesné plody a prípadmi obchodovania s ľuďmi zo zahraničia, ktorí pracovali pri ich zbere.