Fínsko zastavilo tanker pre podozrenie z poškodenia podmorských káblov

Helsinki 26. decembra (TASR) - Fínske úrady vo štvrtok zadržali ropný tanker plávajúci z Ruska pre podozrenie, že spôsobil stredajšie prerušenie podmorského elektrického kábla a troch internetových spojení medzi Fínskom a Estónskom. Informovala o tom agentúra Reuters, píše TASR.



Na loď Eagle S registrovanú na Cookových ostrovoch vstúpili v Baltskom mori príslušníci fínskej pobrežnej stráže, ktorí prevzali velenie a tanker nasmerovali do fínskych vôd, uviedol na tlačovej konferencii predstaviteľ pobrežnej stráže.



"Z našej strany vyšetrujeme závažnú sabotáž," povedal riaditeľ fínskej kriminálnej polície Robin Lardot. "Podľa našich informácií spôsobila škodu kotva plavidla, ktoré je predmetom vyšetrovania."



Fínska colná služba oznámila, že zadržala náklad lode, ktorá je podľa predpokladov súčasťou tzv. tieňovej flotily starých tankerov prepravujúcich ruskú ropu v rozpore so sankciami.



Vlády Fínska a Estónska oznámili, že vo štvrtok sa zídu na mimoriadnych rokovaniach, aby posúdili situáciu.



Podmorské káble mávajú často technické poruchy a výpadky spôsobené nehodami. V Baltskom mori však došlo v posledných rokoch k viacerým podozrivým poruchám elektrických a telekomunikačných káblov a plynovodov, ktoré boli vyšetrované ako možná sabotáž.



Oprava 170-kilometrového elektrického kábla Estlink 2 potrvá mesiace a jeho prerušenie by mohlo spôsobiť ťažkosti s dodávkami elektriny počas zimy, uviedla fínska spoločnosť Fingrid. V prevádzke medzi oboma krajinami je podľa nej od stredajšieho poludnia len kábel Estlink 1 s menšou kapacitou.



Estónsky minister zahraničných vecí Margus Tsahkna vo vyhlásení uviedol, že poškodenia podmorskej infraštruktúry v Baltskom mori sú také časté, že je ťažké považovať ich za nehody alebo dôsledok nedbanlivosti posádok lodí. Podľa jeho slov "musia byť pokladané za útoky proti našej kľúčovej infraštruktúre".



V novembri boli vo švédskych vodách Baltského mora poškodené dva telekomunikačné káble. Jeden zabezpečuje internetové spojenie medzi Litvou a švédskym ostrovom Gotland, druhý spája fínsku metropolu Helsinki s nemeckým prístavným mestom Rostock. Prípad vyšetrujú úrady vo Švédsku, Fínsku, Nemecku a Dánsku.