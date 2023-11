Fínsko zatvorí na hraniciach s Ruskom štyri hraničné priechody

Helsinki 16. novembra (TASR) - Fínsko zatvorí štyri z deviatich hraničných priechodov s Ruskom, aby zamedzilo prílevu žiadateľov o azyl. Oznámil to vo štvrtok fínsky premiér Petteri Orpo, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Fínska vláda sa dnes rozhodla, že Fínsko zatvorí niektoré hraničné priechody na východe. Východná hranica sa tak uzavrie v noci z piatka na sobotu," uviedol Orpo na tlačovej konferencii.



Fínska ministerka vnútra Mari Rantanenová informovala, že uzatvorené budú hraničné priechody Vaalimaa, Nuijamaa, Imatra a Niirala, píše agentúra AFP. Tieto štyri hraničné priechody ležia na juhovýchode Fínska a ide o najvyťaženejšie hraničné priechody medzi oboma krajinami.



Fínska vláda v utorok oznámila, že zvažuje uzatvorenie hraničných priechodov s Ruskom. Moskvu obvinila, že úmyselne vpúšťa do Fínska migrantov napriek tomu, že nemajú potrebné cestovné doklady.



Fínsky prezident Sauli Niinistö následne v stredu uviedol, že zvýšený počet žiadateľov o azyl na východných hraniciach môže byť odplatou Ruska za vstup Fínska do Severoatlantickej aliancie (NATO).



Tento týždeň prišli do Fínska každý deň desiatky žiadateľov o azyl z krajín ako Irak, Jemen, Somálsko či Sýria. Priemerne ich pritom doteraz prichádzalo na jeseň len niekoľko.



Žiadatelia o azyl prichádzajúci z Ruska si budú môcť po novom podať žiadosti len na dvoch hraničných priechodoch na severe.



Fínsko má s Ruskom hranicu dlhú 1340 kilometrov. Moskva v apríli, keď Helsinki vstúpili do NATO, varovala, že podnikne protiopatrenia "z taktického a strategického hľadiska".



Severská krajina v súčasnosti buduje 200-kilometrov dlhé oplotenie na úseku hranice s Ruskom. Dokončiť by ho mali v roku 2026.