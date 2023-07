Fínsko zatvorí ruský konzulát v Turku

Helsinki 19. júla (TASR) - Fínsko odoberie Rusku súhlas s prevádzkou konzulátu v meste Turku, jednom z dvoch ruských konzulátov v krajine. V stredu to oznámila fínska vláda, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Fínsko v júni oznámilo, že pripravuje zatvorenie konzulátu v rámci odvetného opatrenia za vyhostenie deviatich fínskych diplomatov z Ruska a za rozhodnutie Moskvy zatvoriť fínsky konzulát v Petrohrade.



Oznámenie Ruska o zatvorení fínskeho generálneho konzulátu v Petrohrade k 1. októbru považuje fínska vláda za "asymetrickú reakciu na predchádzajúce vyhlásenie Fínska o vyhostení" ruských diplomatov.



Vláda tiež uviedla, že vykonáva rozsiahlu právnu analýzu osobitného štatútu ostrovného regiónu Alandy v Baltskom mori s tým, že sa bude zaoberať aj štatútom tamojšieho ruského konzulátu.



Fínsko a Rusko majú 1340-kilometrovú spoločnú pozemnú hranicu. Po ruskej invázii na Ukrajinu vlani vo februári Fínsko v obavách z agresie Moskvy zmenilo dovtedajšiu politiku neutrality a spoločne so susedným Švédskom požiadalo o vstup do Severoatlantickej aliancie. Oficiálnym členom NATO sa Fínsko stalo v apríli 2023.