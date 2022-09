Fínsko zatvorilo hranice pre turistov z Ruska

Helsinki 30. septembra (TASR) - Fínsko v noci na piatok uzavrelo svoje hranice pre turistov z Ruska, ktorí prichádzajú na fínske územie so schengenskými turistickými vízami. Toto opatrenie by malo výrazne obmedziť osobnú dopravu na fínsko-ruských hraniciach. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Na záznamoch fínskej televízie Yle bolo dve minúty po polnoci vidieť len sedem vozidiel a jedného muža na bicykli, ako prešli cez hranice na priechode Vaalimaa. Následne závora spadla - pre Fínsko, ktoré po stáročia spájala s Ruskom zložitá a premenlivá história, to bol historický moment, konštatuje DPA.



Fínska vláda vo štvrtok v súvislosti s ruskou útočnou vojnou proti Ukrajine oznámila, že od polnoci už ruskí turisti nebudú môcť do krajiny tisícich jazier pricestovať. Výnimky však platia v prípade návštevy člena rodiny alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti.



Počas uplynulých dní prišli do Fínska podľa štatistík tisícky Rusov denne, kým výrazne menej ich z Fínska vycestovalo.



Fínsko zdieľa s Ruskom 1340 kilometrov dlhú štátnu hranicu. Ostatné členské krajiny Európskej únie, ktoré s Ruskom susedia — Estónsko, Litva, Lotyšsko a Poľsko —, obmedzili vstup pre ruských občanov už 19. septembra.