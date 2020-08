Fínsko zavedie cestovné obmedzenia pre viaceré európske krajiny

Helsinki 19. augusta (TASR) - Fínsko v stredu oznámilo, že zo zoznamu tzv. "zelených", čiže bezpečných krajín vylúči po niekoľkých mesiacoch viaceré európske štáty vrátane Nemecka, Nórska či Dánska. Píše o tom agentúra Reuters.



Do Fínska však budú môcť naďalej cestovať ľudia zo Slovenska, Maďarska, Lotyšska či Estónska aj bez povinnosti podstúpiť dvojtýždňovú samoizoláciu či bez toho, aby museli preukázať, že majú na vstup do Fínska opodstatnený dôvod, píše agentúra AFP.



Od pondelka 24. augusta začnú platiť cestovné obmedzenia pre osoby prichádzajúce z Islandu, Grécka, Malty, Nemecka, Nórska, Dánska, Írska, Cypru, San Marína a Japonska, uviedla fínska ministerka vnútra Maria Ohisalová. Do Fínska tak zo spomenutých krajín budú môcť ľudia cestovať len v nevyhnutných prípadoch a následne budú musieť podstúpiť 14-dňovú domácu karanténu.



"Fínska hraničná politika je najprísnejšia v Európskej únii, pretože chceme vo Fínsku zachovať relatívne dobrú vírusovú situáciu," citovala Ohisalovú agentúra AFP.



Fínska vláda v júni stanovila, že krajiny môžu byť považované za bezpečné, ak tam za dva týždne pribudlo maximálne osem až desať infikovaných na 100.000 obyvateľov. Postupne však Helsinki v dôsledku druhej vlny nákazy jednotlivé krajiny zo zoznamu nerizikových krajín vyškrtávajú.



Momentálne je Fínsko jednou z krajín s najnižším počtom infikovaných - za posledné dva týždne tam registrujú 5,3 nových prípadov na 100.000 obyvateľov. Ich počet však stúpa.



Fínsko eviduje celkovo 7776 nakazených a 334 úmrtí na COVID-19. V utorok pribudlo 24 nových prípadov a jedno úmrtie. Minister dopravy a komunikácií Timo Harakka uviedol, že 43 prípadov súviselo s pasažiermi leteckej spoločnosti Wizz Air, ktorí prileteli zo severomacedónskeho Skopje do fínskeho mesta Turku. Dodal, že fínski predstavitelia hľadajú spôsoby, ako toto letecké spojenie nateraz zrušiť.