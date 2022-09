Fínsko zaznamenalo na hraniciach s Ruskom najrušnejší víkend v 2022

Helsinki 26. septembra (TASR) - Fínsko zaznamenalo na hraniciach s Ruskom najrušnejší víkend v tomto roku. Do krajiny počas neho prišlo takmer 16.900 Rusov, oznámil to v pondelok Mert Sasioglu z Fínskej pohraničnej stráže. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Z Ruska sa snaží odísť mnoho ľudí po tom, ako prezident Vladimir Putin minulý týždeň vyhlásil prvú mobilizáciu od druhej svetovej vojny. Na jej základe má ruské ozbrojené sily doplniť 300.000 záložníkov.



V sobotu prišlo do Fínska takmer 8600 Rusov a zhruba 4200 sa vrátilo do Ruska. V nedeľu pricestovalo viac ako 8300 občanov Ruska a takmer 5100 odišlo, uviedla pohraničná stráž.



"Uplynulý víkend bol pre dopravu na východnej hranici najrušnejší v roku... Intenzita príchodov je približne dvojnásobná ako pred týždňom," povedal Sasioglu. Dodal, že hlavným dôvodom je vyhlásenie mobilizácie v Rusku. Čiastočne to však vysvetľuje aj tým, že Fínsko a Rusko počas leta zmiernili proticovidové opatrenia.



Aj Nórsko, ktoré nie je členským štátom EÚ, ale je súčasťou schengenského priestoru, zaznamenalo mierny nárast príchodov na hraničnom priechode Storskog na severe krajiny. Podľa nórskej polície prišlo z Ruska v nedeľu 243 ľudí, 167 z nich malo schengenské víza. Dodala, že do Ruska prešlo 91 osôb. Zvýšený počet príchodov ruských občanov hlásia aj ďalšie krajiny, napríklad Gruzínsko a Turecko.



Fínsko v piatok oznámilo, že "výrazne obmedzí" vstup ruských občanov na svoje územie. Hoci obmedzenie ešte nie je v platnosti, pohraničná stráž uviedla, že nové pravidlá je pripravená uplatniť v priebehu jedného dňa.