Fínsko zaznamenalo rekordný počet žiadateľov o azyl

Helsinki 8. augusta (TASR) - Fínsko zaznamenalo v súvislosti s vojnou na Ukrajine rekordný počet žiadateľov o azyl. Ich počet je vyšší než počas migračnej krízy v roku 2015. V pondelok to vo vyhlásení uviedol fínsky migračný úrad, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Do 4. augusta podali ľudia utekajúci z Ukrajiny pred ruským vojenským útokom 35.074 žiadostí o dočasnú ochranu," oznámil fínsky migračný úrad. Dodal, že v systéme je v súčasnosti zaregistrovaných viac ako 37.000 žiadateľov o azyl, čo je "viac než kedykoľvek predtým". Bol tak prekonaný rekord z roku 2015, keď vo Fínsku žiadalo o ochranu 32.000 ľudí.



"Tretinu ľudí utekajúcich z Ukrajiny tvoria deti," priblížil úrad. Ten doposiaľ vybavil 33.480 žiadostí o dočasnú ochranu, čo znamená, že rozhodnutie už dostalo približne 95 percent žiadateľov.



Žiadosti o azyl neboli vo Fínsku schválené iba v menej než jednom percente prípadov. "Žiadatelia, ktorí dostali zamietavé rozhodnutie, sú štátnymi príslušníkmi iných krajín než Ukrajiny," dodal migračný úrad.



V Európe bolo od vypuknutia rusko-ukrajinského konfliktu zaznamenaných viac ako 6,3 milióna utečencov z Ukrajiny, vyplýva z údajov Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).



Fínsko v máji oficiálne požiadalo o vstup do Severoatlantickej aliancie, čím sa po desaťročiach odchýlilo od svojej politiky neutrality. Urobilo tak z dôvodu obáv, ktoré v nich vyvolala ruská invázia na Ukrajinu.