Fínsko žiada celoeurópske riešenia na zastavenie migrantov z Ruska

Helsinki 21. mája (TASR) - Fínsky premiér Petteri Orpo žiada Európsku úniu, aby našla spoločné opatrenia, ktoré by zabránili tzv. inštrumentalizovanej migrácii - vlnám migrantov prichádzajúcich z Ruska bez platných cestovných dokladov.



Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá pripomenula, že Fínsko minulý rok uzavrelo svoju hranicu s Ruskom, aby zastavilo rastúci počet migrantov prichádzajúcich z rôznych nestabilných krajín vrátane Sýrie a Somálska. Helsinki súčasne obvinili Moskvu, že migráciu zneužíva proti EÚ i Fínsku. Kremeľ však tieto obvinenia odmietol.



Vzhľadom na to, že migranti sa aj naďalej pokúšajú dostať na územie Fínska, fínska vláda v utorok parlamentu predložila návrh, ktorý by umožnil, aby príslušníci pohraničnej stráže mohli žiadateľov o azyl, ktorí sa snažia vstúpiť do Fínska z Ruska, vracať späť na ruské územie.



"Musíme dať na prvé miesto našu bezpečnosť a bezpečnosť krajín EÚ. Sme si veľmi vedomí svojej zodpovednosti za kontrolu vonkajšej hranice Európskej únie," povedal Orpo na tlačovej konferencii.