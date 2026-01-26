< sekcia Zahraničie
Fínsko zriadi centrum na ochranu podmorskej infraštruktúry
V uplynulých rokoch došlo v Baltskom mori k viacerým poškodeniam energetickej a komunikačnej infraštruktúry vrátane podmorských káblov a plynovodov.
Autor TASR
Helsinki 26. januára (TASR) - Fínska pohraničná stráž v pondelok oznámila, že spolu s ďalšími štátmi Baltského mora a Európskou komisiou zriaďuje námorné monitorovacie centrum na ochranu kritickej podmorskej infraštruktúry vo Fínskom zálive. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
„Príslušné orgány musia mať schopnosť a právomoc zasahovať v situáciách, ku ktorým dôjde v teritoriálnych vodách a vo výlučnej ekonomickej zóne,“ uviedla.
V uplynulých rokoch došlo v Baltskom mori k viacerým poškodeniam energetickej a komunikačnej infraštruktúry vrátane podmorských káblov a plynovodov.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 označuje mnoho odborníkov a politikov tieto incidenty za sabotáže v réžii Ruska a súčasť jeho hybridnej vojny proti západným krajinám.
NATO pred rokom spustilo operáciu Baltic Sentry s cieľom zabrániť opakovaniu početných incidentov, pri ktorých boli poškodené podmorské káble plavidlami spojenými s tzv. ruskou tieňovou flotilou. V rámci misie hliadkujú v Baltskom mori lode, lietadlá a námorné drony.
„Príslušné orgány musia mať schopnosť a právomoc zasahovať v situáciách, ku ktorým dôjde v teritoriálnych vodách a vo výlučnej ekonomickej zóne,“ uviedla.
V uplynulých rokoch došlo v Baltskom mori k viacerým poškodeniam energetickej a komunikačnej infraštruktúry vrátane podmorských káblov a plynovodov.
Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 označuje mnoho odborníkov a politikov tieto incidenty za sabotáže v réžii Ruska a súčasť jeho hybridnej vojny proti západným krajinám.
NATO pred rokom spustilo operáciu Baltic Sentry s cieľom zabrániť opakovaniu početných incidentov, pri ktorých boli poškodené podmorské káble plavidlami spojenými s tzv. ruskou tieňovou flotilou. V rámci misie hliadkujú v Baltskom mori lode, lietadlá a námorné drony.