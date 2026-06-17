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Fínsko zrušilo dlhoročný zákaz jadrových zbraní
Za zrušenie zákazu hlasovalo 125 poslancov, proti bolo 61. Fínsku to umožní prijímať a prepravovať jadrové zbrane na svojom území v rámci obranných operácií spojencov.
Autor TASR
Helsinki 17. júna (TASR) - Fínski poslanci v stredu schválili novelu zákonu o jadrovej energetike, ktorou zrušili dlhoročný zákaz rozmiestnenia jadrových zbraní v krajine. Podľa portálu POLITICO ide o zásadný posun v bezpečnostnej politike Fínska, ktorý súvisí s prehlbovaním integrácie Helsínk do štruktúr Severoatlantickej aliancie (NATO), informuje TASR.
Za zrušenie zákazu hlasovalo 125 poslancov, proti bolo 61. Fínsku to umožní prijímať a prepravovať jadrové zbrane na svojom území v rámci obranných operácií spojencov. Doterajšie právne obmedzenie už podľa predstaviteľov štátu nezodpovedá úlohe krajiny v rámci NATO.
Minister obrany Antti Häkkänen tento krok označil za „nevyhnutný“ pre bezpečnosť Fínska. Trvá však na tom, že vláda nemá v pláne trvalo umiestniť jadrové zbrane na svojom území.
„Táto historická reforma posilňuje bezpečnosť Fínska aj celého NATO,“ napísal Häkkänen na sieti X. Uviedol, že táto otázka si vyžiadala roky diskusií so spojencami a jadrovými veľmocami o tom, ako by Fínsko mohlo čo najlepšie posilniť svoju bezpečnosť v rámci Aliancie.
Po začiatku vojny na Ukrajine sa dovtedy neutrálne Fínsko, ktoré zdieľa s Ruskom 1340 kilometrov dlhú hranicu, rozhodlo vstúpiť do NATO. Začiatkom tohto roka Häkkänen vyhlásil, že obmedzenia v oblasti jadrových zbraní, ktoré Fínsko prijalo ešte v roku 1980, už neodzrkadľujú geopolitickú realitu, s ktorou sa Fínsko stretáva ako člen NATO.
Za zrušenie zákazu hlasovalo 125 poslancov, proti bolo 61. Fínsku to umožní prijímať a prepravovať jadrové zbrane na svojom území v rámci obranných operácií spojencov. Doterajšie právne obmedzenie už podľa predstaviteľov štátu nezodpovedá úlohe krajiny v rámci NATO.
Minister obrany Antti Häkkänen tento krok označil za „nevyhnutný“ pre bezpečnosť Fínska. Trvá však na tom, že vláda nemá v pláne trvalo umiestniť jadrové zbrane na svojom území.
„Táto historická reforma posilňuje bezpečnosť Fínska aj celého NATO,“ napísal Häkkänen na sieti X. Uviedol, že táto otázka si vyžiadala roky diskusií so spojencami a jadrovými veľmocami o tom, ako by Fínsko mohlo čo najlepšie posilniť svoju bezpečnosť v rámci Aliancie.
Po začiatku vojny na Ukrajine sa dovtedy neutrálne Fínsko, ktoré zdieľa s Ruskom 1340 kilometrov dlhú hranicu, rozhodlo vstúpiť do NATO. Začiatkom tohto roka Häkkänen vyhlásil, že obmedzenia v oblasti jadrových zbraní, ktoré Fínsko prijalo ešte v roku 1980, už neodzrkadľujú geopolitickú realitu, s ktorou sa Fínsko stretáva ako člen NATO.