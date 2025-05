Fínsko zvažuje zvýšenie maximálneho veku pre záložníkov armády

Helsinki 15. mája (TASR) - Fínsko zvažuje, že zvýši hornú hranicu veku pre vojakov v zálohe na 65 rokov. V prípade schválenia návrhu ministerstva obrany by počet záložníkov stúpol na jeden milión do roku 2031, čo je o 125.000 viac ako v súčasnosti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Obranyschopnosť Fínska je založená na všeobecnej brannej povinnosti, vycvičenej zálohe a silnej vôli brániť krajinu. Zvýšením maximálneho veku záložníkov dávame väčšiemu počtu ľudí možnosť podieľať sa na obrane krajiny,“ uviedol vo vyhlásení minister obrany Antti Hakkanen.



Vojenská služba je pre fínskych mužov povinná od 18 rokov, pre ženy je dobrovoľná. Vojenský výcvik absolvovalo už približne 900.000 brancov a súčasťou zálohy zostávajú až do veku 50 rokov, poddôstojníci a dôstojníci do 60 rokov.



Návrh rezortu obrany bude mať verejnosť k dispozícii do konca júna, potom bude predložený parlamentu. Podľa neho by k zvýšeniu veku malo dôjsť v priebehu nasledujúcich piatich rokov, keďže tí, ktorí dosiahnu súčasnú hranicu 60 rokov, budú povinní slúžiť ešte ďalších päť rokov.



"Je to dôkaz pre spojencov NATO, že Fínsko sa nezastavilo, keď vstúpilo do NATO, ale berie posilnenie národnej obrany veľmi vážne," povedal Hakkanen pre verejnoprávnu televíziu Yle.



Dlhodobo neutrálne Fínsko zmenilo svoju vojenskú doktrínu po ruskej invázii na Ukrajinu a vstúpilo do NATO v apríli 2023. S Ruskom má spoločnú hranicu dlhú 1 340 kilometrov. Uzavrelo ju v decembri 2023, pretože Moskvu podozrieva z organizovania príchodu migrantov s cieľom destabilizovať krajinu.