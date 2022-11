Fínsko:Požiadať o vstup do NATO bolo po invázii na Ukrajinu prirodzené

Manáma 19. novembra (TASR) - Žiadosť Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie bola "prirodzeným krokom" v súvislosti s vojenskou inváziou Ruska na Ukrajinu. Povedal to v sobotu fínsky minister zahraničných vecí Pekka Haavisto, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Fínsko a susedné Švédsko sa odklonili od svojej dlhoročnej politiky vojenskej neangažovanosti a v máji reakcii na vpád ruských vojsk na Ukrajinu požiadali o prijatie do NATO.



Rozhodnutie požiadať o vstup do Severoatlantickej aliancie bolo "výsledkom dramatickej zmeny nášho bezpečnostného prostredia," povedal Haavisto pre novinárom na každoročnej konferencii Manámskeho dialógu v Bahrajne.



"Žiadosť o vstup do NATO bola... pre nás prirodzeným krokom," uviedol Haavisto.



Pripomenul, že Fínsko v roku 2004 uviedlo, že sa uchýli k tzv. "možnosti NATO", ak sa radikálne zmení jeho bezpečnostné prostredie. "A aká zmena môže byť dramatickejšia než útok vášho suseda na krajinu s 50 miliónmi obyvateľov?," spýtal sa šéf fínskej diplomacie.



V piatok Fínsko tiež predstavilo plán na posilnenie bezpečnosti svojich hraníc, v rámci ktorého plánuje postaviť na približne 1300 kilometrov dlhej hranice s Ruskom asi 200 kilometrový plot. Podľa pohraničnej stráže bude výstavba tohto plotu stáť asi 380 miliónov eur.