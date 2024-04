Fínsko:Ruská tieňová flotila zvyšuje riziko úniku ropy v Baltskom mori

Helsinki 11. apríla (TASR) - Fínska pohraničná stráž vo štvrtok upozornila na zvýšené riziko rozsiahleho úniku ropy do Baltského mora, odkedy Rusko začalo využívať "tieňovú flotilu" tankerov na obchádzanie sankcií pri vývoze ropy. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Odborníci tvrdia, že flotila tankerov s neprehľadným vlastníctvom alebo bez riadneho poistenia umožnila Kremľu pokračovať vo vývoze ropy napriek embargu Západu a obmedzeniu cien pri celosvetovom predaji.



"Podľa nášho hodnotenia, najmä v minulom roku, sa určite zvýšilo riziko nehody s environmentálnymi následkami," povedal vedúci oddelenia námornej bezpečnosti na veliteľstve fínskej pohraničnej stráže Mikko Simola.



Vysvetlil, že cez Fínsky záliv sa každý týždeň plaví zhruba 70 starých ropných tankerov a každý môže prevážať viac ako 100.000 ton ropy. Počet plavidiel pohybujúcich sa v tejto oblasti "je približne rovnaký alebo dokonca vyšší ako pred ruským útokom na Ukrajinu", povedal Simola.



Všetky ropné tankery vyrážajúce z veľkých ruských prístavov Primorsk, Usť-Luga, Vysock a Petrohrad využívajú rovnakú trasu cez Fínsky záliv, ktorý hraničí s Fínskom a Estónskom.



Zlý stav starých tankerov zvyšuje riziko technických porúch, ktoré by mohli viesť k hrozivému úniku ropy, najmä v plytkých vodách Baltského mora a krehkých ekosystémoch.



"Ďalším znepokojujúcim faktorom je neistota vo vlastníctve a poistnom krytí lodí," dodal Simola a uviedol vlajkové štáty ako sú Kamerun, Gabon, Džibutsko, Palau a Belize, ktoré "sa predtým v severnej časti Baltského mora nevyskytovali".



Lode pod vlajkou týchto štátov pravdepodobne nie sú oboznámené s plavbou v severských ľadových podmienkach, čo podľa neho zvyšuje riziko environmentálnej katastrofy.



Fínska pohraničná stráž zintenzívnila monitorovanie mora krátko po plnej invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022 a uvalení západných sankcií na Moskvu.



"Robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme boli neustále pripravení na činnosti v oblasti morského prostredia, ak by to bolo potrebné," uviedol Simola.



V prípade výskytu veľkej ropnej škvrny v oblasti Fínskeho zálivu by mohli byť o pomoc požiadané aj pobrežné stráže susedných krajín - Estónska a Švédska.