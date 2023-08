Fínsky analytik vojny na Ukrajine chce kandidovať na prezidenta

Helsinki 3. augusta (TASR) - Fínsky politológ a šéf bezpečnostného a zahraničnopolitického think-tanku Mika Aaltola vo štvrtok oznámil kandidatúru na prezidenta. Je pritom politickým outsiderom, ktorého pozíciu posilnilo, keď začal v televíziách komentovať vojnu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Fíni si budú nového prezidenta voliť 28. januára. Víťaz volieb nahradí Sauliho Niinista (74), ktorý sa po dvoch po sebe idúcich šesťročných funkčných obdobiach o úrad už nemôže uchádzať.



"Fínsko jasne potrebuje víziu. Objavila sa nová zahraničná politika, veľké turbulencie a veľa toho ešte len príde," uviedol Aaltola pre Reuters. Odkazoval na zmenu fínskej zahraničnej politiky po ruskej invázii na Ukrajinu a s tým súvisiaci vstup Fínska do NATO.



Fínsky prezident je najvyšším veliteľom armády a krajinu reprezentuje na stretnutiach NATO, pričom spolu s vládou tvorí zahraničnú politiku krajiny.



Aaltola nebol členom žiadnej politickej strany, no začal sa objavovať v prezidentských prieskumoch, pričom v jednom z nich dokonca i viedol. Podľa Reuters ide o reakciu na jeho popularitu ako televízneho analytika dôsledkov vojny na Ukrajine.



"Musíme sa odnaučiť strategicky mlčať, čo niekedy nazývam strategickým zahmlievaním. V zahraničí máme akúsi stoickú povesť," domnieva sa Aaltola.



Presadzuje, aby Fínsko ostalo silným podporovateľom Ukrajiny a aby investovalo do obrany aspoň tri percentá HDP. Podporuje tiež umiestnenie amerických zbraní na území Fínska a vybudovanie novej železnice, ktorá by NATO uľahčila prístup k strategicky významnému severu Fínska.



Aaltola promoval na Kolumbijskej univerzite v New Yorku a od roku 2019 vedie zahraničnopolitický inštitút fínskeho parlamentu (FIIA). V poslednom predvolebnom prieskume z mája sa umiestnil na treťom mieste za exministrom zahraničných vecí Pekkom Haavistom a guvernérom Fínskej banky Ollim Rehnom.



Každý z nich chce kandidovať ako nezávislý, čo znamená, že musia zozbierať 20.000 podpisov, aby sa do volieb mohli formálne zapojiť.