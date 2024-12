Fínsky minister: Rusko bude hrozbou pre Európu aj po vojne na Ukrajine

Helsinki 19. decembra (TASR) - Rusko a krajiny, ktoré ho podporujú, zostanú pre Európu nebezpečenstvom aj po skončení vojny na Ukrajine, vyhlásil fínsky minister obrany Antti Hakkanen vo štvrtok počas prezentácie novej správy o obrannej politike štátu. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



"Rusko spolu so svojimi spojencami zostane nebezpečným aktérom v Európe aj po vojne na Ukrajine a nemôžeme vylúčiť, že bude ohrozovať európske štáty použitím vojenskej sily," vyhlásil Hakkanen. Prehlbovanie spolupráce medzi Ruskom, Severnou Kóreou, Iránom a Čínou zároveň označil za dlhodobé riziko.



Reuters pripomína, že spoločná hranica Fínska a Ruska je dlhá 1300 kilometrov. Po vstupe krajiny do NATO sa teda významne rozšírili aj hranice medzi Ruskom a Severoatlantickou alianciou.



Fínsko vstúpilo do NATO v apríli 2023. O rok neskôr sa k nemu pridalo susedné Švédsko. Obe dovtedy neutrálne krajiny tak urobili, pretože sa obávali o svoju bezpečnosť po invázii Ruska na Ukrajinu vo februári 2022.



Fínsky rezort obrany vo štvrtok zverejnil prvú správu o obrannej politike štátu od vstupu do NATO. Správa odporúča, aby sa Fínsko zameralo na posilnenie svojej obrany, ako aj odstrašujúcich spôsobilostí v rámci NATO a zintenzívnilo spoluprácu so spojencami pri výcviku vojenských jednotiek.



Podľa Hakkanena sú hlavnými regionálnymi spojencami Helsínk Švédsko, Nórsko, USA, Británia a Estónsko. Vyzdvihol aj spoluprácu s nečlenskými štátmi NATO Južnou Kóreou, Izraelom a Japonskom pri zabezpečovaní vojenského materiálu. Fínsko bude aj naďalej na obranu míňať prostriedky na úrovni dvoch percent HDP, tak ako to požaduje aliancia.