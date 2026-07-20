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Fínsky parlament bude hlasovať o dôvere vláde pre sporný komplex
Vláda pôvodne plánovala prispieť na výstavbu komplexu v Helsinkách sumou 35 miliónov eur.
Autor TASR
Helsinki 20. júla (TASR) - Fínsky parlament sa v utorok napriek letnej prestávke zíde na mimoriadnej schôdzi, aby hlasoval o vyslovení dôvery vláde premiéra Petteriho Orpa. Stane sa tak v súvislosti so sporným financovaním športového a kultúrneho centra Garden Helsinki. Orpo v pondelok oznámil, že kabinet od podpory tohto projektu ustupuje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vláda pôvodne plánovala prispieť na výstavbu komplexu v Helsinkách sumou 35 miliónov eur. Po rokovaní koaličných partnerov však túto podporu stiahla. „Spoločne sme sa rozhodli, že projekt už nemá politickú podporu,“ informoval Orpo.
Premiér dodal, že vláda pripraví jasnejšie pravidlá pre udeľovanie štátnej podpory podobným projektom. Zároveň nevylúčil, že v budúcnosti by ju mohol získať aj projekt Garden Helsinki. Ten mal byť multifunkčným areálom s kapacitou približne 19.000 miest určeným na športové a kultúrne podujatia.
Fínska opozícia v tomto prípade kritizuje najmä nedostatočnú transparentnosť pri rozhodovaní o financovaní a upozorňuje na možné väzby medzi politikmi a ľuďmi stojacimi za projektom. Vedie ho totiž bývalý minister hospodárstva a niekdajší starosta Helsínk Jan Vapaavuori z Orpovej pravicovej Národnej koaličnej strany (KOK).
Tamojšie médiá sa prípadom začali podrobnejšie zaoberať po tom, ako sa zistilo, že Garden Helsinki získal podporu štátu, zatiaľ čo iný športový projekt v neďalekom meste Vantaa ju nedostal.
Vapaavuori pred rozhodnutím vlády opakovane komunikoval s ministerstvom financií aj úradom vlády, doplnila AFP.
Vláda pôvodne plánovala prispieť na výstavbu komplexu v Helsinkách sumou 35 miliónov eur. Po rokovaní koaličných partnerov však túto podporu stiahla. „Spoločne sme sa rozhodli, že projekt už nemá politickú podporu,“ informoval Orpo.
Premiér dodal, že vláda pripraví jasnejšie pravidlá pre udeľovanie štátnej podpory podobným projektom. Zároveň nevylúčil, že v budúcnosti by ju mohol získať aj projekt Garden Helsinki. Ten mal byť multifunkčným areálom s kapacitou približne 19.000 miest určeným na športové a kultúrne podujatia.
Fínska opozícia v tomto prípade kritizuje najmä nedostatočnú transparentnosť pri rozhodovaní o financovaní a upozorňuje na možné väzby medzi politikmi a ľuďmi stojacimi za projektom. Vedie ho totiž bývalý minister hospodárstva a niekdajší starosta Helsínk Jan Vapaavuori z Orpovej pravicovej Národnej koaličnej strany (KOK).
Tamojšie médiá sa prípadom začali podrobnejšie zaoberať po tom, ako sa zistilo, že Garden Helsinki získal podporu štátu, zatiaľ čo iný športový projekt v neďalekom meste Vantaa ju nedostal.
Vapaavuori pred rozhodnutím vlády opakovane komunikoval s ministerstvom financií aj úradom vlády, doplnila AFP.