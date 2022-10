Fínsky parlament sa zhodol na výstavbe plota na hraniciach s Ruskom

Helsinki 19. októbra (TASR) - Parlamentné strany Fínska sa zhodli na výstavbe plota na častiach hraníc krajiny s Ruskom. Informovala o tom v stredu tlačová agentúra DPA s odvolaním sa na miestne médiá.



"Ide o to, aby bola hranica dobre kontrolovaná a aby sme mohli preventívne ovplyvňovať situácie, ktoré by mohli na hraniciach nastať," uviedla pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Yle fínska premiérka Sanna Marinová po stretnutí straníckych lídrov, ktoré sa konalo v utorok večer.



Marinová dodala, že jej vláda teraz chce vypracovať návrhy pilotného projektu, o ktorom bude parlament hlasovať ešte tento rok.



Výstavba malého úseku plota na juhovýchode Fínska by mala úradom poskytnúť viac informácií o podmienkach a nákladoch spojených s týmto projektom, spresnila premiérka.



O konečnej výstavbe plota, ktorý by podľa návrhu fínskej pohraničnej stráže mohol byť postavený na 130–260 kilometroch fínsko-ruských hraníc, sa má hlasovať na budúci rok, uvádza Yle.



Podľa fínskej pohraničnej stráže sa náklady na výstavbu plota odhadujú na "stovky miliónov eur" a výstavba bude trvať tri až štyri roky.



Časť opozície počas utorkového stretnutia parlamentných lídrov skritizovala náklady a čas trvania plánovanej výstavby. Fínsko má s Ruskom 1300 kilometrov dlhé štátne hranice.



Fínsko a Švédsko po ruskej invázii na Ukrajinu požiadali v máji o vstup do NATO. Prístupové protokoly musí teraz odobriť všetkých 30 členských krajín Aliancie – stále ich ešte neratifikovali Turecko a Maďarsko.