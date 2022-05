Fínsky parlament schválil podanie prihlášky do NATO

Helsinki 17. mája (TASR) - Fínsky parlament v utorok veľkou väčšinou hlasov schválil podanie žiadosti Fínska o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Vyplýva z toho, že Fínsko si prihlášku do NATO podá zrejme v najbližších dňoch spolu so susedným Švédskom.



Za uchádzanie sa Fínska o členstvo v NATO hlasovalo 188 poslancov 200-členného parlamentu. Proti bolo podľa agentúry DPA osem poslancov.



Hlasovanie v parlamente sa považovalo za formalitu, keďže prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová oznámili už v nedeľu úmysel požiadať v mene Fínska o vstup do NATO, pričom súhlas parlamentu nebol pre to potrebný. Niinistö aj Marinová však zdôraznili, že schválenie v parlamente bude symbolicky dôležitým momentom pri tomto "historickom" kroku, pripomenula agentúra AP.



Končí sa tým vojenská neutralita Fínska, ktorá trvala viac než trištvrte storočia. Zmenu vo vojensko-politickom smerovaní Fínska podnietila invázia ruských ozbrojených síl na Ukrajinu 24. februára.