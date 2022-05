Pripomienkou žiadosti Fínska o vstup do NATO je aj nový druh piva

Helsinki 20. mája (TASR) - Malý fínsky pivovar Olaf Brewing v meste Savonlinna predstavil nový druh piva, ktoré má pripomínať žiadosť Fínska o vstup do Severoatlantickej aliancie (NATO). Vo štvrtok o tom informoval generálny riaditeľ pivovaru Petteri Vänttinen. TASR správu prevzala od agentúry AP.



Ležiak s názvom OTAN odkazuje na fínsky výraz "Otan olutta", ktorý v preklade znamená "Dám si pivo", a francúzsky akronym pre NATO – OTAN. Severoatlantická aliancia má totiž dva oficiálne jazyky, anglický a francúzsky.



Na modrej etikete nového ležiaku je znázornená komiksová verzia stredovekého rytiera v plnej zbroji, na ktorej je ružica kompasu z vlajky NATO.



Podľa Vänttinena má pivo "príchuť bezpečnosti s náznakom slobody".



Fínsko a Švédsko v stredu oficiálne podali svoje žiadosti o členstvo v Severoatlantickej aliancii. Toto rozhodnutie bolo motivované obavami o bezpečnosť, ktoré vyvolala ruská vojenská invázia na Ukrajinu. Po jej začiatku sa totiž verejná mienka v oboch severských krajinách do značnej miery zmenila a veľká časť ich obyvateľov sa priklonila ku vstupu do Aliancie.



Mesto Savonlinna sa nachádza na juhovýchode Fínska, niekoľko desiatok kilometrov od hraníc s Ruskom. Fínsko má s Ruskom viac než 1300 kilometrov dlhé štátne hranice.