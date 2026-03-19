Fínsky premiér Orpo: Orbán nás pri pôžičke pre Ukrajinu zradil
Brusel 19. marca (TASR) - Fínsky premiér Petteri Orpo vo štvrtok pred začiatkom summitu Európskej rady v Bruseli ostro kritizoval maďarského premiéra Viktora Orbána a obvinil ho zo zrady partnerov v Európskej únii. Predseda maďarskej vlády blokuje vyplatenie pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur, informuje osobitný spravodajca TASR.
„Využíva Ukrajinu ako zbraň vo svojej volebnej kampani, a to nie je dobré. Mali sme dohodu a myslím si, že nás zradil,“ uviedol Orpo. Podľa fínskeho premiéra je teraz potrebné nájsť spôsob, ako situáciu posunúť ďalej.
Maďarský premiér svoje veto odôvodňuje zastavením dodávok ruskej ropy cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko. Ukrajina tvrdí, že zariadenie bolo poškodené počas ruských útokov 27. januára a pracuje na jeho oprave. Orbán spolu so slovenským premiérom Robertom Ficom však s odvolaním sa na satelitné snímky tvrdia, že ropovod poškodený nie je, a Kyjev obviňujú z politického vydierania pred maďarskými parlamentnými voľbami 12. apríla.
Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová tiež kritizovala veto maďarského premiéra. Podľa nej sa ľudia pred voľbami nie vždy správajú racionálne. Orbán pred príchodom na summit uviedol, že na svojom vete trvá.
Ku kritike maďarského premiéra sa pridal aj holandský premiér Rob Jetten. „Musíme byť jasní: maďarské veto je neprijateľné, dodatočná pomoc pre Ukrajinu musí byť poskytnutá čo najskôr,“ vyhlásil. Podľa jeho slov by EÚ nemala diskutovať o žiadnom „pláne B“. Na ukončenie vetovania pôžičky vyzval Orbána aj nemecký kancelár Friedrich Merz.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
