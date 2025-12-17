< sekcia Zahraničie
Fínsky premiér sa ospravedlnil ázijským krajinám za rasistický škandál
Autor TASR
Helsinki 17. decembra (TASR) - Fínsky premiér Petteri Orpo sa v stredu ospravedlnil ázijským krajinám za rasistický škandál, do ktorého sa zapojili aj politici jednej z koaličných strán. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Úradujúca Miss Fínska Sarah Dzafceová prišla o titul pre fotografiu na sociálnej sieti, ako si prstami naťahuje očné viečka. Gesto, ktoré sa bežne považuje za urážlivé a rasistické voči ľuďom východoázijského pôvodu bolo doplnené anglickým textom „eating with a Chinese“ (t. j. „jem s Číňanom“).
Dvaja členovia fínskeho parlamentu a jeden europoslanec za stranu Praví Fíni (Perussuomalaiset) si spravili na sieťach podobné fotografie. Strana oznámila, že o tom s nimi bude hovoriť vo štvrtok.
Premiér sa v reakcii na škandál ázijským štátom ospravedlnil. „Tieto príspevky neodrážajú fínske hodnoty rovnosti a inklúzie. Naše posolstvo vo Fínsku a všetkým našim priateľom v zahraničí je, že vláda berie rasizmus vážne a je odhodlaná bojovať proti nemu,“ stálo v dokumente zverejnenom veľvyslanectvami Fínska v Číne, Japonsku a Južnej Kórei.
