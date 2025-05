Fínsky premiér: Svet musí vyvinúť tlak na Putina

Helsinki 27. mája (TASR) - Medzinárodné spoločenstvo musí vyvíjať tlak na ruského prezidenta Vladimira Putina, aby začal rokovať o prímerí na Ukrajine, vyhlásil v pondelok fínsky premiér Petteri Orpo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Premiér popri stretnutí predsedov vlád severských krajín vo Fínsku uviedol, že Putin sa bez nátlaku nepokúsi nájsť riešenie. „Preto potrebujeme väčší tlak,“ konštatoval. Medzinárodné spoločenstvo by podľa neho malo uvaliť ďalšie sankcie, poskytnúť Kyjevu viac vojenskej pomoci i politickú podporu, aby pomohli Ukrajine zastaviť Rusko.



Orpo sa tak vyjadril po tom, čo Rusko počas víkendu podniklo rozsiahly letecký útok na Ukrajine, ktorý odsúdil aj šéf Bieleho domu Donald Trump. Ten vyhlásil, že Putin sa „úplne zbláznil“ a varoval Moskvu pred novými sankciami.



Nórsky premiér Jonas Gahr Störe tvrdí, že dosiaľ nie sú náznaky, že Rusko chce mier. „Dúfam, že to povedie k tomu, aby sa USA vyjadrovali jasnejšie a aby tiež vyvíjali tlak, nie ustupovali,“ povedal v súvislosti s nedávnymi ruskými útokmi. Dodal, že útoky demonštrujú Putinovu „neochotu...seriózne sa zapojiť do rokovaní o prímerí alebo mieri“.



Tento mesiac sa v tureckom Istanbule uskutočnili prvé priame rusko-ukrajinské rokovania po viac ako troch rokoch vojny. Strany sa nedohodli na prímerí, avšak uviedli, že si navzájom poskytnú jednotlivé návrhy na prímerie a vymenia si vojnových zajatcov. Táto výmena prebehla počas uplynulých dní a zahŕňala po 1000 zajatcov z oboch strán. Prípadné miesto a čas konania ďalších rokovaní dosiaľ nie sú dohodnuté.