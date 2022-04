Fínsky prezident chce svoj postoj k členstvu v NATO uviesť do 12. mája

Helsinki 30. apríla (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö plánuje predstaviť svoj postoj čo sa týka možného vstupu jeho krajiny do Severoatlantickej aliancie (NATO) najneskôr 12. mája. Povedal to v rozhovore pre noviny Ilta-Sanomat, ktorý bol zverejnený v sobotu.



Dvanásteho mája sa koná aj rokovanie fínskych parlamentných frakcií a o dva dni neskôr majú svoj postoj ohľadom prípadného členstva Fínska v NATO predstaviť aj sociálni demokrati premiérky Sanny Marinovej. Rozhodnutie, či Helsinki požiadajú o členstvo v NATO, učinia spoločne tamojší prezident a vláda.



DPA poznamenáva, že hlava štátu ani predsedníčka vlády zatiaľ svoje stanovisko vo veci možného členstva Fínska v NATO nezverejnili. Mnohé však naznačuje, že Helsinki v nasledujúcich týždňoch požiadajú o prijatie do NATO.



Fínsko je v tejto záležitosti v úzkom kontakte so susedným Švédskom. Obe krajiny svoju bezpečnostnú politiku prehodnocujú v súvislosti s ruskou ofenzívou na Ukrajine. Šéf fínskej diplomacie Pekka Haavisto v piatok po stretnutí so švédskou ministerkou zahraničných vecí Ann Lindeovou zdôraznil, že je veľmi dôležité, aby obe krajiny prijali rozhodnutia "v rovnakom smere a v rovnakom časovom rámci".



Švédsky parlament by mal podľa očakávaní správu ohľadom bezpečnostnej politiky poskytnúť 13. mája. Fínsky prezident Sauli Niinistö plánuje 17. a 18. mája navštíviť Štokholm a stretnúť sa so švédskym kráľom Karolom XVI. Gustávom.