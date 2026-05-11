Fínsky prezident: Európa by mala rokovať s Ruskom
Podľa vlastných slov si nemyslí, že by mier mohol byť dosiahnutý ešte tento rok.
Autor TASR
Helsinki 11. mája (TASR) – Fínsky prezident Alexander Stubb sa domnieva, že Európa by v súvislosti s vojnou na Ukrajine mala viesť priame rozhovory s Ruskom. Uviedol to v rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera zverejnenom v pondelok, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„Je čas začať rokovania s Ruskom. Kedy k tomu dôjde, neviem,“ povedal Stubb. Zdôraznil, že ak americká politika voči Rusku a Ukrajine nie je v záujme Európy, potom je potrebná naša priama angažovanosť. „S európskymi hlavami štátov a vlád sme hovorili o tom, kto nadviaže kontakt, ešte to nevieme,“ uviedol.
Najdôležitejšia je podľa fínskeho prezidenta vzájomná koordinácia, najmä medzi Nemeckom, Francúzskom, Talianskom, Britániou, Poľskom a severskými a pobaltskými štátmi hraničiacimi s Ruskom. „Či to potom bude osobitný splnomocnenec alebo skupina hláv štátov a vlád, to ešte uvidíme,“ priblížil.
Stubb dodal, že vo vojne na Ukrajine vidí tri možné scenáre - vojna môže pokračovať, môže byť uzavreté prímerie a následne mierová dohoda alebo jedna zo strán konfliktu skolabuje. Podľa vlastných slov si nemyslí, že by mier mohol byť dosiahnutý ešte tento rok.
