Fínsky prezident: Na vstup do NATO nie je potrebné referendum

Helsinki 3. apríla (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö už nepovažuje za potrebné, aby sa v jeho krajine konalo referendum alebo oficiálny prieskum verejnej mienky ohľadom vstupu do NATO. Už teraz je jasné, že väčšina obyvateľov je za to, aby krajina vstúpila do obrannej aliancie, uviedol Niinistö. TASR prevzala správu z agentúry DPA, ktorá sprostredkovala prezidentov rozhovor pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu Yle.



Do konca minulého roka mal na vec iný názor, ale ten sa medzičasom zmenil, uviedol prezident. Niinistö však zdôraznil, že pre Fínsko je dôležité koordinovať kroky v tejto otázke so Švédskom a tiež to, aby obe krajiny dospeli k rovnakému záveru.



Samotná hlava štátu zatiaľ nezaujala jasné stanovisko v otázke členstva Fínska v NATO. Podľa posledných prieskumov sa však v súčasnosti až 62 percent Fínov vyjadrilo za vstup ich krajiny do NATO.



Debata sa rozprúdila aj vo Švédsku. Tamojšia vláda je však stále proti členstvu v NATO.



Fínsko má s Ruskom spoločnú hranicu dlhú 1,300 kilometrov, a je teda krajinou EÚ, ktorá má najdlhšiu hranicu s agresorom vo vojne na Ukrajine.