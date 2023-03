Fínsky prezident obhajoval vstup svojej krajiny do NATO bez Švédska

Štokholm 19. marca (TASR) - Fínsky prezident Sauli Niinistö bránil rozhodnutie Fínska pokračovať v procese vstupu do NATO aj bez svojho suseda Švédska. Odôvodnil to tak, že odmietnuť ratifikáciu svojej kandidatúry Tureckom by bolo problematické a "dosť šialené". V nedeľu o tom informovala tlačová agentúra DPA.



"Mali by sme odmietnuť ratifikáciu Tureckom? To znie dosť šialene," povedal fínsky prezident Niinistö pre švédsku verejnoprávnu televíziu SVT v interview, ktoré bolo odvysielané v sobotu večer. "Bola by to veľmi problematická situácia, keby sme Ankare povedali nie," dodal.



Výroky fínskeho prezidenta nasledovali po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v piatok 17. marca oznámil, že jeho vláda začne s ratifikačným procesom týkajúcim sa Fínska.



Hoci Niinistö vždy zdôrazňoval, že Fínsko pôjde "ruka v ruke" so Švédskom, pokiaľ to bude záležať na nich, ale ratifikácia nakoniec závisí od Turecka a Maďarska. Tieto dva členské štáty Severoatlantickej aliancie (NATO) ešte stále neschválili žiadosti oboch severských krajín o vstup, zosumarizoval okolnosti Niinistö.



Obe škandinávske krajiny po desaťročiach neutrality požiadali o vstup do transatlantickej obrannej aliancie vlani v máji, po plnohodnotnej invázii Ruska na Ukrajinu. Dali jasne najavo, že si želajú vstúpiť do NATO spoločne.



Turecko stále blokuje vstup Švédska z toho dôvodu, že Švédsko odmieta vydať 120 ľudí, ktorých Ankara pokladá za teroristov. Maďarsko zasa ešte neratifikovalo žiadosť Fínska a toto rozhodnutie sa očakáva 27. marca.