Fínsky prezident obhajuje kúpu zbraní od Izraela

Helsinki 18. septembra (TASR) - Fínsky prezident Alexander Stubb obhajuje rozhodnutie Helsínk nakupovať zbrane od Izraela napriek vojne v Pásme Gaze. Zároveň uviedol, že táto skutočnosť nijako nesúvisí s neochotou Fínska uznať momentálne nezávislosť palestínskeho štátu, informuje v stredu agentúra Reuters.



Fínsko si od Izraela kupuje protiraketový systém nazvaný Dávidov prak. Helsinki považujú tento systém za jednu z priorít pre svoju obranu vzhľadom na pretrvávajúce raketové útoky susedného Ruska na civilné a vojenské ciele na Ukrajine.



Stubb, ktorý sa svojej funkcie ujal v marci, označil zahraničnopolitický postoj Fínska za "realizmus založený na hodnotách", ktorý spočíva v dosahovaní vecí v takom svete, aký aj naozaj je, miesto presadzovania sveta, aký chceme. V utorňajšom rozhovore pre Reuters v tejto súvislosti povedal, že pre Helsinki ešte nenastal správny čas na uznanie palestínskeho štátu, a to napriek tomu, že susedné Švédsko, Island a najnovšie aj Nórsko tak už urobili.



"Čo sa týka Izraela a Palestíny, prevláda v našom uvažovaní o uznaní Palestíny realizmus založený na hodnotách, a to v zmysle, že chceme, aby toto uznanie, nie že ak, ale keď už k nemu dôjde, malo vplyv na dvojštátne a mierové riešenie," povedal.



Stubb už v auguste fínskym diplomatom povedal, že uznanie palestínskeho štátu je len "otázkou času", pre ktorú si Helsinki strategicky vyberú správny čas, aby tak slúžilo podpore mieru na Blízkom východe. Zároveň dodal, že takéto rozhodnutie "nemá nič spoločné" s kúpou zbraní od Izraela. "Tu sa zameriavam len na skutočnosť, inými slovami na to, že tie zbrane (naozaj) potrebujeme", cituje Reuters.