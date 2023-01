Fínsky prezident rokoval v Kyjeve o posilnení obrany Ukrajiny

Kyjev 24. januára (TASR) — Prvýkrát od začiatku vojny rozpútanej Ruskom zavítal v utorok na Ukrajinu aj fínsky prezident Sauli Niinistö, ktorého v Kyjeve prijal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Niinistö a Zelenskyj rokovali o vytvorení samostatnej platformy na posilnenie obrany Ukrajiny obrnenými vozidlami vrátane tankov. Zelenskyj sa okrem toho Fínsku poďakoval za prijatie vojnových utečencov z Ukrajiny.



Na tlačovej konferencii Niinistö odpovedal aj na otázku, či Fínsko dodá Ukrajine nemecké tanky Leopard 2. Podľa neho si v prvom rade treba uvedomiť, že z európskych krajín, disponujúcich tankami Leopard, je Fínsko jediným štátom, ktorý nie je členom NATO. "Máme tiež dlhú hranicu s Ruskom — v skutočnosti druhú najdlhšiu po Ukrajine."



Na tlačovej konferencii sa vyjadril i k diskusii o tom, či by Fínsko v prípade potreby nemalo žiadať o členstvo v NATO bez Švédska.



Diskusia na túto tému sa rozprúdila po tom, ako turecký prezident Recep Tayyip Erdogan kritizoval švédske úrady za to, že počas uplynulého víkendu povolili protiislamské a prokurdské protesty v Štokholme, na ktorých sa pálil aj korán. Erdogan konštatoval, že ak Švédsko nepreukáže rešpekt voči Turecku a moslimom, "nedočká sa od nás žiadnej podpory v súvislosti s NATO".



Niinistö v Kyjeve podporil stanovisko fínskeho ministra zahraničných vecí Pekku Haavista, ktorý vyzval na zdržanlivosť, pričom zdôraznil, že spoločná žiadosť oboch severských krajín je aj naďalej "prvou možnosťou". "Musíme si zachovať chladnú hlavu a počkať na výsledky volieb v Turecku,“ uviedol fínsky prezident.



Niinistö počas návštevy potvrdil pokračujúcu podporu Fínska Ukrajine. DPA v tejto súvislosti pripomenula, že Fínsko pred niekoľkými dňami oznámilo, že poskytne Ukrajine ďalšiu vojenskú pomoc v odhadovanej hodnote 400 miliónov eur, a to vrátane ťažkého delostrelectva a munície.



Fínsky prezident zavítal aj do miest Boroďanka a Buča, ktoré sa vlani na jar stali dejiskami násilností pripisovaných ruskej armáde. Niinistö si z Boroďanky ako dar od obrancov mesta odniesol ikonu namaľovanú na veku ruskej debny na muníciu.



V reakcii na návštevu v spomínaných dvoch mestách Kyjevskej oblasti Niinistö na svojom twitterovom konte napísal: "Zverstvá spáchané na týchto miestach by nemali zostať nepotrestané."



Išlo o Niinistöovu prvú návštevu Ukrajiny od februára minulého roku, keď ruská armáda rozpútala vojnu na jej území. Predtým sa Niinistö stretol so Zelenským v auguste 2019 v Kyjeve.